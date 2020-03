OGA

Glienicke (MOZ) In ein Einfamilienhaus an der Hamburger Straße in Glienicke sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher eine Verandatür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden.Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort.