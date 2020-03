Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Bezüglich des Anfang der Woche auch im Land Brandenburg erstmals aufgetretenen Coronavirus wurde der Seuchenalarmplan des Landes aktualisiert und daran angepasst. Dieser enthalte, so das Gesundheitsministerium, Szenarien auch "für eine wirksame Bekämpfung der Infektionskrankheit (Corona)".

"Die Notaufnahmen unserer Kliniken sind öffentliche Räume. Hier finden sich dann eine Vielzahl von Kontaktpersonen, die durch Vorerkrankungen eventuell besonders gefährdet sind", so Dr. Babett Dietrich, Sprecherin der Havelland-Kliniken, und bittet, im Fall der Fälle erst den Hausarzt, den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) oder das Gesundheitsamt des Landkreises zu kontaktieren.

Derweil sind Maßnahmenkonzepte und Handlungsanweisungen zwischen dem Einsatzstab des Gesundheitsministeriums und den Gesundheitsämtern der Landkreise abgestimmt. Sie sehen unter anderem für Kliniken und Hausärzte vor, dass es zu möglichst wenig Kontakt zwischen Patienten mit Corona-Verdacht und anderen Patienten oder dem medizinischen Personal kommt.

Der Einsatzstab hat sich eigens zum Verbreitungsgeschehen des Coronavirus gebildet, greift aber auf Seuchenalarmpläne zurück, die in der "Vergangenheit auf verschiedenen Ebenen" entwickelt wurden", wie es Tobias Arbinger, Sprecher des Gesundheitsministeriums auf BRAWO-Anfrage mitteilte. Dementsprechend finden Abstimmungen und ständiger Informationsaustausch zum einen mit dem Robert- Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsministerium sowie mit anderen Bundesländern statt. Zudem arbeitet der Einsatzstab mit den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte, mit Krankenhäusern und Ärzten zusammen.

"Dabei sollten insbesondere Maßnahmenkonzepte zur Prävention der Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 abgestimmt werden", teilt Arbinger weiter mit. Von Ablaufplänen zur Absonderung in Rettungsstellen bis hin zum Transport von Untersuchungsproben gehören verschiedene Themenbereiche zu den Präventionsmaßnahmen.

Darüber hinaus regelt das deutschlandweit geltende Infektionsschutzgesetz (IfSG) auch Maßnahmen zur Abwehr drohender Gefahren durch übertragbare Krankheiten. Absagen von Großveranstaltungen können dazu zählen, aber auch Schließungen von Schulen oder die Abriegelung ganzer Ortschaften. Sie "müssen aber im konkreten Fall angeordnet werden", heißt aus dem Gesundheitsministerium. Zuständig sind dann die Kommunen. Würde etwa ein Verdachts- oder gar bestätigter Fall mit Bezug zu einer Schule im Havelland auftreten, würde diese erst nach Absprachen zwischen dem in Rathenow ansässigen Gesundheitsamt und dem Träger der Bildungseinrichtung geschlossen werden.

Bis Donnerstag gab es noch keinen Infektionsfall im Landkreis Havelland. Allerdings können sich besorgte Bürger mit ihren Fragen unter 03385/5517119 an das Gesundheitsamt wenden. Diese Hotline ist montags und dienstags von 9.00 bis 18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 14.30 Uhr geschaltet. Bei Leuten, die meinen infiziert sein zu können, werden Symptome erfragt sowie Kontaktpersonen. Bei einer Coronainfektion würden Patienten zunächst in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Nur in akuten Fällen würden Kliniken direkt involviert, gab Dr. Babett Dietrich auf Nachfrage an.