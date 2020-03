MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch gegen 21.40 Uhr haben zwei Männer einen 63-Jährigen geschubst und ausgeraubt.

Der Geschädigte war aus Richtung Polen kommend im Bereich der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Słubicer Straße unterwegs, als er von hinten geschubst wurde. Dabei verlor der Mann seinen Beutel mit alkoholischen Getränken. Daraufhin entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 63-Jährigen und seinen beiden Angreifern. Letztlich griff sich einer der Täter den Beutel und verschwand mit seinem Begleiter.

Alarmierte Polizisten konnten die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren an der Stadtbrücke stellen. Der Ältere beschimpfte die Beamten dabei unter anderem als "Nazis" und "Hurensöhne". Als der Mann dann noch dazu überging, sich den Polizisten drohend zu nähern und sich durch Worte nicht beruhigen ließ, wurde er von den Beamten am Boden fixiert und in Gewahrsam genommen.