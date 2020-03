Judith Melzer-Voigt

Neuruppin Eigentlich bin ich nicht mutig. Ich habe immer Angst", sagt Takao Ukigaya. Doch wenn sich dann doch eine einzigartige Gelegenheit bietet, greift der Dirigent und Leiter des Neuruppiner Musikvereins zu. Beim ersten Klassik-Open-Air ist das so ein Fall. Am 27. Juni 2021 wird es zwischen Klosterkirche und Ruppiner See stattfinden. Schiefgehen kann eine Menge, beim Wetter angefangen. Ukigaya, die anderen Vereinsmitglieder und das Brandenburgische Staatsorchester wagen es dennoch.

Einen Namen hat das Sommerfestival noch nicht. "Das Risiko ist groß", weiß Takao Ukigaya. So eine Veranstaltung kostet auch mehr als die normalen Sinfoniekonzerte, die der Musikverein seit vielen Jahren in Neuruppin anbietet. Doch seit Ukigaya einmal ein Open-Air am Schloss Charlottenburg und in Kopenhagen gesehen hat, träume er davon. "Und ich jetzt mache ich es!"

Verein seit 15 Jahren

Das Konzert wird eine Erweiterung des Angebots des Neuruppiner Musikvereins sein, den es seit nunmehr genau 15 Jahren gibt. "Ich kann mich noch erinnern, wie Takao Ukigaya und Bürgermeister Golde in meiner Küche gesessen und beraten haben", erinnert sich Uta Bartsch, ebenfalls Mitglied im Musikverein. 2004 war das. Dem Dirigenten schwebte ein Sinfoniekonzert in Neuruppin vor, das er schließlich selbst auf die Beine stellte, indem er privat als Veranstalter fungierte. Am 16. März 2005 wurde schließlich der Musikverein offiziell gegründet.

Danach ging es steil nach oben, was die Anzahl der Veranstaltungen angeht: Gab es 2005 zwei Sinfoniekonzerte, war es 2006 schon eins mehr. 2007 wurden vier Kammer- und zwei Sinfoniekonzerte angeboten. 2008 kam das erste Neujahrskonzert dazu, 2015 schließlich das zweite. "Das ist jetzt unser Standard", sagt Uta Bartsch. Besondere Events gibt es aber immer mal wieder, die "Neunte Sinfonie" in der Pfarrkirche und das Japan-Hilfe-Konzert 2011 beispielsweise. "Das Sommer-Open-Air wird ein neues, großes Element sein", so Bartsch. Takao Ukigaya hat schon ein genaues Bild vor Augen, wie die Veranstaltung unter freiem Himmel aussehen soll: entspannte Besucher auf der Wiese, vielleicht mit Picknick.

Hilfe von den Stadtwerken

"Das klappt in der Waldbühne, das klappt auch hier", ist Toralf Uebach, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neuruppin, sicher. Das kommunale Unternehmen zählt seit 2008 zu den regelmäßigen Unterstützern des Musikvereins. Jährlich fließen 4 000 Euro in dessen Veranstaltungen – eine große Hilfe, wie Takao Ukigaya bestätigt. "Kultur braucht Geld", sagt er. Davon, mehr Kosten aufs Publikum zu verteilen, hält er nichts: "Dann würde der Eintritt zu teuer werden."

Die Angebote des Musikvereins sind laut Toralf Uebach auch ein "Alleinstellungsmerkmal für Neuruppin", denn nur selten gebe es sinfonische Orchesteraufführungen, die so gut besucht werden. "Wir sehen uns daher als ständigen Begleiter des Vereins", sagt er. Rund 1 200 Menschen sehen in jedem Jahr die Neujahrskonzerte in der Pfarrkirche. Die Gäste kommen mittlerweile sogar aus Berlin. Reich wird mit diesen Auftritten aber niemand: "Am Jahresende steht bei uns immer ein Minus von rund 9 000 Euro", sagt Uta Bartsch. Durch Sponsoren – die Stadtwerke, die Sparkasse und private Geldgeber – und durch die Beiträge der 74 Mitglieder des Vereins kommen am Ende doch noch schwarze Zahlen heraus. "Aber wir können 85 Prozent unserer Ausgaben durch Kartenverkäufe generieren", so Bartsch. Das sei ein sehr hoher Wert für Kulturveranstaltungen. "Besser wird dieses Verhältnis bei uns auch nicht funktionieren: Es gibt in der Stadt ein begrenztes Angebot an Spielstätten und somit Platz für Besucher." 70 000 Euro setze der Musikverein pro Jahr um. 2 500 zahlende Gäste gab es allein 2019.

Positiv hat sich auch die Zahl der Abonnenten für Konzerte des Musikvereins entwickelt: 97 sind es derzeit. Diese wählen zwischen einem kleinen Abo, in dem zwei Sinfoniekonzerte und zwei beliebige Kammerkonzerte enthalten sind, und einem großen Abo, das zum Eintritt zu allen Veranstaltungen berechtigt. "Dass die Leute im Voraus so auf die Qualität der Musik vertrauen, ist einfach toll", sagt Uta Bartsch.

Musikdirektor in Tokio

Der Motor des Erfolgs ist, da ist Toralf Uebach ganz sicher, Dirigent Takao Ukigaya. "Ich bin froh, dass er uns erhalten bleibt." Ganz selbstverständlich ist das nämlich nicht: Für den in Kerzlin lebenden Japaner gäbe es nämlich auch in seiner Heimat mehr als genug zu tun: Seit August 2019 ist er Musikdirektor der "Tokyo 21c Philharmonie". "Ich wurde in der Vergangenheit schon oft gefragt, ob ich Chef der Philharmonie in Tokio werden möchte", erzählt er. Doch für ihn kam das nie in Frage: "Ich will Musik machen, nicht organisieren. Doch für ein eigens für mich gegründetes Orchester? Da sieht es anders aus." Mehr als 70 Musiker leitet Takao Ukigaya nun an. Am 21. April steht das nächste Konzert vor rund 2 000 Besuchern in Tokio an. Viermal jährlich wird Ukigaya eine Veranstaltung in der Stadt dirigieren. "Aber ich bleibe auf jeden Fall in der Region", versichert er. 1994 seien er und seine Frau nach Kerzlin gekommen. Ostprignitz-Ruppin ist mittlerweile ihre Heimat.