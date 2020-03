Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die SPD-Fraktion im Landtag will 10 Millionen Euro für kleinteilige Projekte im ländlichen Raum zur Verfügung stellen.

Finanzierungsquelle dafür soll der milliardenschwere Zukunftsinvestitionsfondsder Landesregierung sein. Das Geld könne nicht allein in Großprojekte wie die Ansiedlungen in Grünheide und Schwarze Pumpe fließen, sagte Fraktionschef Erik Stohn am Donnerstag in Potsdam. Er erhofft sich Diskussionen in den einzelnen Regionen und Kommunen beispielsweise zu Projekten der Gesundheitsfürsorge und Mobilität. Stohn nannte als Beispiel Gelder für Bürgerbusse oder den Ausbau von Räumlichkeitenfür Arztsprechstunden. Die Diskussion um die Mittel, so hofft die SPD-Fraktion, soll die Demokratie im ländlichen Raum stärken und auch Ortsbeiräte wiederbeleben, dort wo dieses Ehrenamt eingeschlafen ist. Das Vorhaben muss noch mit den Koalitionspartnern CDU und Grüne abgestimmt werden, räumte Stohn ein.

Insgesamt sollen in den kommenden zehn Jahren eine Milliarde Euro in Infrastruktur und Zukunftstechnologien in allen Regionen fließen. Laut Koalitionsvertrag sollen erste Vorhaben im Umfang von 40 Millionen Euro noch 2020 angestoßen werden. Die SPD erwartet mit der geplanten Tesla-Ansiedlung zudem, eine Sogwirkung für die Region. „Wir wollen das Turbo-Tesla-Tempo in das ganze Land tragen“, sagte Stohn. (mit dpa)