Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mit einem Polizeihubschrauber, Bereitschaftspolizisten und Suchhunden hat die Polizei am Donnerstag nach dem 78-jährigen Oranienburger Ulrich S. gesucht. Von dem Demenzkranken fehlt aber weiter jede Spur. Deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Ursprungsmeldung: Polizei sucht vermissten Senior in Oranienburg

Der an Demenz und Diabetes erkrankte Mann wurde am Mittwochabend von seiner Frau vermisst gemeldet. Ulrich S. hatte gegen 19.15 Uhr das Wohnhaus verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Ulrich S. ist etwa 1,80 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Er trägt eine Brille und einen Drei-Tage-Bart. "Sein graues Haar ist kurz geschnitten. Am Dienstagabend war Ulrich S. mit einer schwarzen Jeanshose, einer braunen Jacke und grauen Hausschuhen bekleidet. Er ist schlecht zu Fuß", heißt es im Polizeibericht.

Wer hat Ulrich S. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel 03301 8510.