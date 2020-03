Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstagvormittag um 11.13 Uhr ging bei der Fürstenwalder Feuerwehr ein Notruf ein.

Am Werk des Reifenherstellers Goodyear am Tränkeweg habe es einen Unfall gegeben. Auch die Höhenrettung aus Berlin sei hinzugezogen worden. Björn Radünz von der Feuerwehr Berlin bestätigt: "Um 11.55 Uhr ist die Höhenrettung Berlin zur Amtshilfe nach Fürstenwalde gerufen worden."

Alexander Sacher, EHS Manager bei Goodyear, ist verantwortlich für den Arbeitsschutz vor Ort. Er kann beruhigen. "Es gab keinen arbeitsbedingten Unfall", sagte er kurz nach dem Vorfall. Der Notarzt sei eingetroffen. "Einem Kollegen ist auf einem Gerüst schwindelig geworden", sagt Sacher. Bei dem Mann handle es sich um einen externen Bauarbeiter. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut."

Das Baugerüst habe auf dem Vorsprung eines Daches gestanden, erklärt der Leiter der Fürstenwalder Feuerwehr, Jörn Müller. Da der Patient transportfähig war, konnten ihn die Einsatzkräfte in eine Schleifkorbtrage legen. "Über mehrere Dachvorsprünge wurde er circa 80 Meter zu dem Ort getragen, an dem wir die Drehleiter aufgestellt hatten", beschreibt Müller den komplizierten Einsatz. Danach sei die Trage an der Drehleiter befestigt und zu Boden gelassen worden. Die Höhenrettung kam nicht zum Einsatz. Der Mann wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Fürstenwalder Feuerwehr war mit 15 Mann im Einsatz.