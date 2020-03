Matthias Hausding

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat am Donnerstag in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen.

In einer Sondersitzung des Landtags-Gesundheitsausschusses sagte die Grünenpolitikerin, dass es in Brandenburg nach wie vor einen bestätigten Fall gebe. 63 Verdachtsfälle hätten sich nicht bestätigt. Einige Testergebnisse würden noch ausstehen. Die gelernte Ärztin betonte jedoch, dass der Höhepunkt der Neuinfektionen noch nicht erreicht sei. "Das Virus wird sich über ganz Deutschland verbreiten." Die Zahl der bestätigten Fälle bundesweit hätte sich zuletzt innerhalb von 24 Stunden von 240 auf 349 erhöht. "Das zeigt die Dynamik."

In ihren Augen komme es jetzt vor allem darauf an, die begrenzten medizinischen Ressourcen sinnvoll zu nutzen. "Bei leichten Beschwerden sollte darauf verzichtet werden, die Krankenhäuser zu fluten." Niemand solle bei Symptomen unangemeldet eine Arztpraxis oder die Notaufnahme aufsuchen. Auch sei es in ihren Augen völlig sinnlos, mit Atemschutzmasken durch märkische Kleinstädte zu laufen. Jenes Equipment sollte bevorzugt dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen. „Diese Menschen müssen wir jetzt besonders schützen.“ Privat Desinfektionsmittel zu horten, sei ebenfalls „unverantwortlich“.

Von den Abgeordneten gab es fraktionsübergreifend viel Lob für Nonnemachers fundierte und unaufgeregte Schilderung der Situation sowie für ihre Hauptbotschaft: „Ruhe bewahren und Hände waschen!“ Für Risikogruppen, also Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, könne man keine einheitliche Verhaltensrichtlinie geben, ergänzte sie. Dafür sei diese Gruppe zu groß und zu heterogen. Zu Berichten über Irritationen und Unsicherheiten zum Umgang mit dem Virus etwa in Arztpraxen sagte die Ministerin: „Die Situation ist für alle neu. Es ist normal, dass es anfangs ruckelt.“

In diese Kategorie würden auch Verzögerungen bei der Übermittlung von Testergebnissen gehören. „Zweieinhalb Tage sind zu lang. Das ist ein Problem. Das sollte schneller gehen.“ Eine „aufsuchende Testung“ im Verdachtsfall, wie sie nun in Berlin teilweise angeboten wird, sei im Flächenland Brandenburg nicht umsetzbar, sagte Ursula Nonnemacher. Hier müsse noch nach geeigneten Lösungen gesucht werden. Auf die Frage von Abgeordneten nach der Zahl der Isolierbetten im Land beruhigte die Ministerin, dass jedes Krankenhaus solche Kapazitäten bei Bedarf schaffen könne.

Inwiefern Veranstaltungen abgesagt werden sollten, liege in Brandenburg in den Händen der lokalen Behörden, also der Gesundheitsämter auf Kreisebene. Spezielle Corona-Schulungen seien dort nicht notwendig. „Das sind alles Fachleute.“ Das Gesundheitsamt der Stadt Potsdam hat am Donnerstag angeordnet, dass 70 Schüler und ihre Begleitpersonen, die derzeit in Südtirol sind, nach ihrer Rückkehr am Wochenende getestet werden. Außerdem sollen die insgesamt 87 Personen in häusliche Quarantäne geschickt werden, bis die Testergebnisse vorliegen.