MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel zu entdecken gab es für Bundespolizisten am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle in der Eisenhüttenstädter Chaussee. Dort hatten die Beamten einen Wagen samt Wohnanhänger mit polnischen Kennzeichen gestoppt. Allerdings konnte der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis nachweisen. Die weitere Überprüfung ergab, das der Anhänger aus einer Garage in Briesen gestohlen wurde. Im Anhänger fanden sich auch weitere Motorradteile sowie zahlreiche, offensichtlich frisch befüllte Benzinkanister. Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls müssen sich die drei 20, 40 und 53 Jahre alten Insassen des Wagens nun erklären.