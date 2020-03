Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeidirektion Nord, die die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Prignitz umfasst, ist 2019 leicht gestiegen. Insgesamt krachte es 14 645 Mal. Das sind 984 Unfälle mehr als im Vorjahr. Dabei kam es zu 1 497 Unfällen mit Personenschaden, bei denen 1 889 Menschen verletzt wurden. Das sind 56 mehr als 2018. Gesunken ist hingegen die Zahl der Verkehrstoten von 23 auf 19. Die meisten Unfälle passierten im Landkreis Oberhavel (47 Prozent), gefolgt von Ostprignitz-Ruppin (31 Prozent) und der Prignitz (22 Prozent).

Eine deutliche Steigerung verzeichnete die Polizei bei den Unfällen, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren. Mit 592 ist laut Direktionsleiter Frank Storch ein neuer Höchstwert erreicht worden. 2015 waren es noch 500. Auch die Zahl der Radfahrer, die bei Unfällen verletzt wurden, stieg von 2018 auf 2019 von 449 auf 482, und die Zahl der getöteten von drei auf vier. "In 51 Prozent der Fälle waren die Radfahrer selbst Verursacher", so Storch. Hauptursache seien das fehlerhafte Einfahren in den fließenden Verkehr und das Fahren auf der falschen Straßenseite gewesen. "Das ist zwar nur ein Kavaliersdelikt, das kann aber in prekären Verkehrssituation schlimme Folgen haben", sagt Storch. Er kündigte an, dass sich die Polizei in diesem Jahr verstärkt um die Radfahrer kümmern wird. Dabei gehe es nicht nur um ihr Verhalten im Straßenverkehr, sondern auch um die Sicherheit ihrer Räder. Da diese häufig als Sportgeräte verkauft werden, fehle es an der entsprechenden Beleuchtung und Sicherheitsausstattung. "Sie sind wie Geisterfahrer unterwegs und für andere oft erst im letzten Augenblick wahrnehmbar", so Storch.

Gestiegen ist 2019 auch die Zahl der Unfallfluchten – von 2 739 auf 3 039. Die Polizei konnte im gleichen Atemzug aber ihre Aufkläungsquote erhöhen – von 38,5 auf 42,5 Prozent. "Wenn jemand von uns erwischt wird, ist es oft teurer, als wenn man den Unfall seiner Versicherung meldet", so Storch.