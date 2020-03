Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit lautem Krach werden Peter Vogel (Name geändert) und seine Frau am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße unsanft geweckt. Mit seinem Hammer schlägt ihr Nachbar, ein junger Mann, um 7 Uhr gegen ihre Wohnungstür. "Komm raus. Willst du einen in die Fresse?", soll er gerufen haben, wie Peter Vogel schildert. Er hat die Situation mit dem Handy gefilmt – und kann noch im letzten Moment die Tür zuknallen, bevor der Mann gegen diese von außen tritt.

Nach 30 Minuten kommt die alarmierte Polizei. "Sie haben sich alles angeschaut und fotografiert. Dann gingen sie zum Nachbarn und sprachen mit ihm." Eine Anzeige über 300 Euro Sachbeschädigung war das Ergebnis der "Streitigkeiten unter Nachbarn", wie die Pressestelle der Polizeidirektion Ost bestätigte.

"Unsere Wohnung stand 2017 und im Januar unter Wasser", erzählt Vogel. Das Paar vermutet, dass ihr Nachbar, der direkt über ihnen wohnt, seine Badewanne überlaufen ließ. Das Wasser bahnte sich seinen Weg, ihre Decke wurde feucht. Daraufhin habe Frau Vogel vor drei Jahren bei ihrem Nachbarn angeklopft. "Mach die Tür zu", soll seine geschriene Antwort gewesen sein.

Wohnung unter Wasser

Als Grund für die Ausraster vermuten beide entweder eine psychische Krankheit oder der Einfluss von Alkohol und Drogen. Am Montag rief Vogel die Wohnungswirtschaft (Wowi), Eigentümer des Hauses, an. Er fragte die Mitarbeiterin, warum Leute, die solche unkontrollierten Ausraster durch Drogen haben, mit anderen zusammenleben. "Alle Menschen haben das Recht, frei zu leben", war die Antwort. Am Mittwochmorgen "klopfte" der Nachbar wieder mit dem Hammer gegen die Wohnungstür von Vogels, schlug einen Lichtschalter aus der Wand raus. "Mit Stock und Handy saßen wir zitternd am Küchentisch", berichtet der gebürtige Ukrainer. Als der Nachbar gegen 7.30 Uhr erneut gegen die Tür hämmerte, rief Vogel zum zweiten Mal die Polizei. Diesmal nahmen sie den jungen Mann mit, Vogels erstatten Anzeige wegen Bedrohung. Allerdings hörte ihn Frau Vogel am Nachmittag bereits wieder im Treppenhaus.

Der Vorfall ist Wowi-Pressesprecherin Franziska Wegner bekannt. "Die Situation ist natürlich nicht tragbar, wir haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet", sagt sie. Bei "sehr zerstrittenen Nachbarschaften" biete die Wowi an, den Kontakt zu einer Mediationsstelle herzustellen. "Wie soll ich zur Arbeit gehen und meine Frau zu Hause allein lassen?", fragt sich dagegen Peter Vogel. Sie sei nach einer Operation krankgeschrieben. Er habe große Angst um seine Partnerin.