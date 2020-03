Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Lange lag es brach: Für die Gestaltung des Mauergrundstücks an der Florastraße in Hohen Neuendorf soll jetzt mit fachlicher Expertise ein Konzept erarbeitet werden. Dessen Ausschreibung haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Das Grundstück, auf dem am 22. November 1980 die 18-jährige Marienetta Jirkowsky zu Tode kam, als sie versuchte, mittels einer Leiter über die Mauer aus der DDR zu flüchten, ist im Eigentum der Gemeinde. Am Straßenrand wird mit einer Infostele an das Schicksal von Marienetta Jirkowsky erinnert. Auf dem langgestreckten Grundstück befindet sich derzeit lediglich ein künstlerisch gestaltetes Mauersegment.

Die Fläche zu gestalten, ist ein lang gehegter Wunsch in der Stadt. Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher hat in einer Berichtsvorlage für die Stadtverordneten skizziert, in welche Richtung sich das Areal am Ortsausgang Richtung Invalidensiedlung entwickeln könnte.

Nicht nur Mauer und Grenze

Eine Heimatstube erscheint nicht angemessen zeitgemäß, ein Museum sprengt das Stadtsäckel. Doch es könne ein "attraktiver museumspädagogischer Ansatz" verfolgt werden, um dem Bedarf an Erinnerungskultur Rechnung zu tragen und gleichzeitig einen Verweilort für Geschichtsinteressierte aller Generationen innerhalb der Stadt und von auswärts zu schaffen. Ariane Fäscher schlägt ein "Open-Air-Online-Museum" vor, das um historische Elemente ergänzt werden könnte, aber auf mehr abzielt als auf Mauer- und Grenzgeschichte. Einen Platz der Begegnung und des Dialogs sieht sie vor, der Barrieren, Mauern und Grenzen jeder Art überwinden helfen soll und der neben dem Skulpturenboulevard auch Aufenthaltsqualität für Touristen bietet. Auf verschlungenen Pfaden könnten Besucher über das Grundstück wie auf einer Art Zeitpfad wandeln und an künstlerisch gestalteten Informationssäulen auf Knopfdruck verschiedene Kapitel der Geschichte abrufen.

Neben den Stelen kann es beispielsweise Sitz- oder Klettermöbel geben. In der Grundstücksmitte sollte ein Pavillon angeordnet sein, dessen Seitenwände sich öffnen lassen und der bei Jahrestagen oder Empfängen als Zelt funktioniert.

"Von diesem Zentrum aus sollen die verschiedenen Wege ins Gelände beginnen", so Ariane Fäscher – einen Mauer-Pfad, einen Ziegelei-Pfad, einen Gastronomie-Pfad und einen Siedlungs-Pfad. Die Themen könnten von lokalen Historikern erarbeitet werden und mit der Zeit erweitert werden. Ehrenamtliche und Vereine mit in die Erarbeitung einzelner Themen einzubeziehen, schlägt Ariane Fäscher ebenfalls vor. Dabei sei allerdings unbedingt zu vermeiden, "dass Personen oder Gruppierungen die Deutungshoheit über Ort und Perspektiven beanspruchen können", warnt sie deutlich vor politischer wie persönlicher Vereinnahmung.

Aus dem Entwurf der Marketing-Abteilungschefin hat die Fraktion SPD/Partei Mensch Umwelt Tierschutz einen neuen Antrag für die Stadtverordneten formuliert. Die Berichtsvorlage sei überzeugend und sollte weiter professionell von Fachleuten ausgearbeitet werden. Die Fraktion möchte aber ausdrücklich heimatkundlich tätige Vereine, Anwohnerinnen und Anwohner und andere interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Erarbeitung des Konzepts beteiligen. Erste Ideen wurden auch schon eingereicht. Auch könnten später eventuell Patenschaften für einzelne Exponate übernommen werden, schlug Sabine Fussan (SPD) vor. Die CDU unterstütze den Antrag, erklärte Fraktionschef Christian Wolff. "Wir können hier einen zusätzlichen guten Ort schaffen, der der Erinnerung dient." Harald Güther (Stadtverein) sprach sich gegen ein Festzelt aus. Um Feste soll es auch nicht gehen, so Sabine Fussan, aber um die Möglichkeit von Veranstaltungen. Deshalb sei im Antrag ausdrücklich von einem "Pavillon" die Rede. Das Votum fiel bei fünf Enthaltungen einstimmig aus.