Siegmar Trenkler

Berlin/Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Bundestag hat am Mittwoch den Vorstoß blockiert, 5 000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Griechenland in Deutschland aufzunehmen. Die Abstimmung dazu, an der auch die drei Bundestagsabgeordneten, die die Region vertreten, teilnahmen, verlief namentlich.

Nur eine Befürworterin

Einzig Dr. Kirsten Tackmann (Linke, Foto: Eckhard Handke) stimmte von den dreien für die Aufnahme der Flüchtlinge. "Ich finde, es ist dringend notwendig, humanitäre Hilfe zu leisten", begründete sie ihr Votum am Donnerstag auf Nachfrage. "Mehrere Mitglieder unserer Fraktion waren mehrfach vor Ort und haben sich die Situation dort angesehen. Das sind katastrophale Verhältnisse in Griechenland, aber auch in der Türkei. Wir müssen jetzt helfen und natürlich gleichzeitig die Fluchtursachen bekämpfen. Aber vor Ort sind Menschen betroffen. Als eine Nation, die sich immer so zivilisiert gibt, können wir uns das nicht leisten, einfach abzuwarten."

Parteipolitisch motiviert?

Sebastian Steineke (CDU, Foto: privat) vermutete hinter dem Antrag vor allem den Versuch, den Sozialdemokraten zu schaden. "Das Vorgehen war stark parteipolitisch motiviert, um die SPD vorzuführen. Das fanden wir nicht besonders hilfreich", sagte er am Donnerstag. "Wir sind mitten im europäischen Abstimmungsprozess, und sollten deshalb jetzt auch keine nationalen Alleingänge wagen. Aktuell laufen die Verhandlungen. Wir erwarten in wenigen Wochen Ergebnisse, die wir jetzt nicht torpedieren wollen. Es gibt ohnehin nicht mehr viele Länder, die bereit sind, mitzumachen. Die dürfen wir nicht verprellen."

Ein Reaktion blieb aus

Aus dem Büro von Dagmar Ziegler (SPD) gab es bis zum Redaktionsschluss keine Stellungsnahme dazu, wieso sie gegen die Aufnahme der Flüchtlinge gestimmt hatte.