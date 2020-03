dpa

Berlin (dpa) Eine Erzieherin soll in einer Kita in Berlin-Prenzlauer Berg mehrere Kleinkinder zum Schlafen und Essen gezwungen haben.

Im Prozess um Misshandlung von Schutzbefohlenen, Nötigung und Freiheitsberaubung erklärte die 49-jährige Frau am Donnerstag vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten, sie habe nie ein Kind "mit voller Körperkraft auf die Matratze gedrückt oder mit Decken fixiert". Zwang habe es nicht gegeben.

Der inzwischen in einer anderen Einrichtung tätigen Erzieherin werden sieben Fälle zwischen Februar und November 2016 zur Last gelegt. Die Betroffenen seien zwischen wenigen Monaten und zwei Jahren alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich vor allem auf Angaben einer damaligen Praktikantin.

In der Anklage heißt es etwa, die 49-Jährige habe Schützlinge beim Schlafen fixiert, "indem sie die Kinder in Bauchlage hinlegte, die Decke über die Augen legte und die Enden links und rechts unter die Matratze drückte". In drei Fällen soll sie Kinder, die nicht schlafen wollten, mit Schlafmatte in einen Nebenraum getragen und aus einer Höhe von etwa 50 bis 70 Zentimetern auf dem Boden geworfen haben. "Die Kinder waren dabei sieben bis acht Monate alt."

Die Angeklagte erklärte vor Gericht, sie müsse lediglich in einem Fall einen Fehler zugeben. Sie habe einem Mädchen tatsächlich ein Stück Mandarine, das ihm aus dem Mund auf den Teller gefallen war, "zurückgesteckt und mit dem Finger ein bisschen nachgeschoben, um zu sehen, ob noch ein Kern drin war".

In der Anklage heißt es, sie habe "ihren Daumen und Zeigefinger in den Mund des Kindes geschoben, um das Stück Mandarine zu zerkleinern". Sie sei nicht mit ihrem Daumen und dem Zeigefinger im Mund des Kindes gewesen, sagte dagegen die Erzieherin. Nach Angaben einer damaligen Praktikantin soll die 49-Jährige laut gerufen haben: "Das wird aufgegessen, du hast es angefasst."

Die 32-jährige Zeugin erklärte, sie habe die Erzieherin angesprochen und darauf hingewiesen, dass "wir Kinder nicht zum Essen zwingen dürfen". Die 49-Jährige habe damals geantwortet, sie zwinge Kinder nicht, sie bringe ihnen "nur Esskultur bei".

Der Frau wird außerdem vorgeworfen, die Kinder hätten in einem Fall ihre beschmierten Brote ohne Teller auf dem Fußboden einnehmen müssen, obwohl dieser schmutzig gewesen sei. Die Angeklagte erklärte, es habe sich um ein Picknick in einem abgegrenzten Bereich gehandelt. "Ich kann ausschließen, dass da Dreck war." Sie könne sich die Anschuldigungen insgesamt nicht erklären. Für den Prozess sind drei weitere Tage bis zum 23. April vorgesehen.