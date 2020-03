GZ

Gransee Sie zählte zu den bekanntesten Bands der DDR. Nach der Wende wurde es viele Jahre ruhig um die Gruppe "Karussell", bevor 2007 das Comeback erfolgte und auch wieder neue Alben präsentiert wurden.

Am Freitag, 15. Mai, machen die sechs Musiker von "Karussell" in der Granseer St. Marienkirche Station. Wolf-Rüdiger Raschke, Jan Kirsten, Joe Raschke, Jens Legler, Reinhard Huth und Benno Jähnert (von links) wollen dem Publikum ab 19.30 Uhr einheizen, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 20, an der Abendkasse 23 Euro. Der Vorverkauf erfolgt im Gemeindebüro, Klosterstraße 2 (Seiteneingang) montags und mittwochs zwischen 13 und 16 Uhr, donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr.