Martin Risken

Zehddenick (MOZ) Die 21. Zehdenicker Musikmeile findet wie geplant am 28. März statt. Das hat Veranstalter Birk Ladwig am Donnerstag angekündigt. Dem Veranstaltern sei es selbst überlassen, seine Veranstaltung abzusagen, wies Ladwig auf die derzeitige Gefahrensituation durch das Coronavirus hin. Es gebe keine behördliche Anordnung, die eine Veranstaltung wie die Musikmeile verbiete. Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: "Leider findet die Musikmeile in diesem Jahr nur mit vier Lokalen statt, der Kleine Ratskeller hat ja nun auch geschlossen. Wir hoffen alle auf eine baldige Besserung der Situation, es ist auf jeden Fall Platz für alle, die kommen werden", verspricht Ladwig, der die Musikmeile seit 2006 in Zehdenick veranstaltet. Davor hatte sie ein Freud auf die Beine gestellt.

Mit dabei sind am 28. März von 21 bis 0.45 Uhr "S und M unszeniert" in der Gaststätte Schröder, "Freebirds" im Hotel Klement, "B 96" im Havelschloss sowie "Bad Penny" im "Stadtgarten". Vier verschiedene Musikrichtungen in vier Lokalen, aber nur einmal zehn Euro Eintritt zahlen, das ist das Konzept. Bändchen als gibt es in den vier Lokalen an der Abendkasse. Alle Bands beginnen bis 24 Uhr jeweils zur vollen Stunde mit ihrem Set. In der 15-minütigen Pause können die Gäste das Lokal wechseln. Der Veranstalter stellt vier Mal ein Freibändchen zur Verlosung zur Verfügung, die unter allen Anrufern unter 0137 8801453 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil abweichend) verlost werden. Anrufe bis Freitag, 6. März, 17 Uhr, kommen in die Verlosung.