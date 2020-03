Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ein Biber in Not hat am Donnerstag die Berufsfeuerwehr beschäftigt und sich am Ende selbst gerettet.

Video Biber von Feuerwehr gerettet

Die Einsatzkräfte waren gegen 17 Uhr in die Kleingartenanlage Schellengrund gerufen worden, weil das Tier eine Drahtschlinge nicht mehr los wurde. Die Brandschützer schafften es, den Biber in einen Käfig zu locken. Dort gelang es ihm, den Draht beim Zurückweichen vor einem Stock selbst abzustreifen. Wieder in die Freiheit entlassen, verschwand er schnell in der Schelle.