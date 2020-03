Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Um gute Noten fürs Abitur geht es auf jeden Fall im Kunstseminarkurs, den das Strittmatter-Gymnasium in Zusammenarbeit mit der DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement seinen Schülerinnen und Schülern angeboten hat. Zwei Jahre lang hatten sie die Möglichkeit, mit einem Künstler "ihrer Wahl" zusammenzuarbeiten. Nun gut, vielleicht nicht die ganze Zeit, denn die anderen Unterrichtsfächer durften natürlich nicht vernachlässigt werden. Dennoch war es eine tolle, ereignis- und erlebnisreiche sowie lehrreiche Zeit, sind sich Chelsea Ganschow, Emma Zillgitt und Emma Hegemann einig. Den Dreien kommt innerhalb der Gruppe die Aufgabe zu, für die am Mittwoch, 18. März, anstehende Vernissage im ehemaligen Kutscherhaus auf Schloss und Gut Liebenberg ordentlich die Werbetrommel zu rühren – was sie auch richtig gut machen.

Kooperationspartner gesucht

Entstanden ist die Idee vor gut zwei Jahren, wie Sonja Erb, verantwortlich für die Kommunikation bei der Stiftung, erklärt. Die Schule habe für das Projekt einen Kooperationspartner, vor allem aber Kontakte zu Künstlern gesucht. Eben solche habe die DKB-Stiftung durch die gezielte Förderung von Künstlern, unter anderem auch durch den Ankauf von Objekten. So sei die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium kein Problem, sondern eher eine gern gesehener Auftrag gewesen.

Die Aufgabe für die Jugendlichen bestand darin, den Künstler kennenzulernen und sich mit seinen Arbeiten und Arbeitstechniken auseinanderzusetzen. Chelsea Ganschow hat das beispielsweise mit den Werken des Malers Rando Geschweski aus Rostock gemacht. "Ich habe beoachtet, wie er die Materialien aussucht und bearbeitet. Er sucht lange nach einem Untergrund, der eben keine weiße Leinwand ist. Er nimmt bunte Stoffe, die manchmal sogar eine bestimmte Struktur aufweisen. Diese bearbeitet er dann, indem er schichtweise das Bild entstehen lässt", erzählt sie. Genau diese Technik hat auch sie genutzt, um aus Farbvariationen eine Gestalt, in diesem Fall sogar ein Skelett, zu formen.

Unterschiedlich Sichtweisen

Ganz anders war das Herangehen von Emma Zillgitt, die sich als ihre Protagonistin die Künstlerin Ute Laux ausgesucht hat. Ein Bild von Emma Zillgitt wird in der Ausstellung nicht zu sehen sein, dafür aber ein Video. "Ich habe die Künstlerin beobachtet, wie sie arbeitet. Sie steigert sich in Emotionen hinein, die dann auf einer Leinwand Gestalt annehmen und immer intensiver werden", erzählt sie. Das Video wird während der Vernissage in einer Dauerschleife zu sehen sein.

Die Dritte im Bunde ist Emma Hegemann. Auch sie hat mit Rando Gerschewsksi zusammengearbeitet. Auf ihrem Bild ist ein Fabelwesen zu sehen, ein Löwe, dessen Mähne sich aus Sonnenstrahlen zusammensetzt. Der Clou an der Sache, sie hat in das Bild eine Lichterkette eingearbeitet, die dem Fabelwesen – fast könnte der Betrachter meinen – Leben einhaucht. Entstanden sei die Idee eher zufällig, erzählt sie. "Ich habe die Leinwand zum trocknen an ein Fenster gelehnt und dabei gesehen, wie der Lichteinfall das Bild verändert. Das wollte ich mit der Lichterkette zeigen." So weit also der praktische Teil des Projektes.

Theoretische Erklärungen

In der Theorie bestand die Aufgabe der Jugendlichen darin, sich mit den Künstlern, ihren Arbeiten und angewandten Techniken auseinanderzusetzten und diese zu beschreiben. Doch nicht genug damit, bestand der zweite Teil der theoretischen Arbeit darin, auch das Entstehen ihrer Kunstwerke zu beschreiben – von der Motivwahl über die Skizzen bis hin zum letzten Pinselstrich oder eben, wie bei Emma Zillgitt, von der Idee zum Videodreh bis hin zum Schnitt.

Die ersten Arbeiten der Jugendlichen sind im Ausstellungsraum des ehemaligen Kutscherhauses auf Gut Liebenbereg bereits platziert. Ob sie an der ausgesuchten Stelle bleiben, wer weiß? Noch ist nichts in Stein gemeißelt, außer dem Termin, Mittwoch, 18. März, wenn um 18.30 Uhr die Ausstellung eröffnet wird.