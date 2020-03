Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Jeden Mittwoch lädt Cindy Jentsch zum City-Workout in Storkow ein. Bei der Stadt freut man sich über die Belebung des Marktplatzes.

Beim letzten Mal habe ich danach zwei Tage lang gelitten", sagt Stefanie Kusebauch und lacht, nachdem sie von ihrer Erfahrung mit dem Muskelkater erzählt hat. Sie ist eine der Frauen, die seit Ende Januar einmal pro Woche am City-Workout auf dem Storkower Marktplatz teilnehmen und die mit ihren Übungen im Dämmerlicht regelmäßig neugierige Blicke von Passanten auf sich ziehen. Und trotz aller Anstrengungen wird in der Sportgruppe auch viel gelacht, das wird schnell deutlich beim jüngsten Treffen am Mittwochabend. "Ich arbeite im Büro und will etwas für meine Ausdauer tun, und in der Gruppe macht es einfach mehr Spaß als allein", sagt Sylvia Döring.

Cindy Jentsch hat die Gruppe ins Leben gerufen und übernimmt die Rolle der Trainerin. "Draußen Sport zu treiben, ist immer mehr im Kommen", sagt die Storkowerin, die in Königs Wusterhausen und Eichwalde zwei Fitnessstudios betreibt. Die Resonanz gibt ihr Recht. "Zum ersten Termin kamen gleich ungefähr 30 Leute", erzählt sie. Mittlerweile habe sich ein Stamm gebildet von 14 Teilnehmern gebildet, die regelmäßig dabei seien; diesmal ist die Gruppe derer, die sich an der Friedenseiche einfinden, allerdings kleiner.

Zehn Minuten dauert das Aufwärmprogramm, doch auch dabei wird bereits die Muskulatur trainiert. "Der hintere Oberschenkel kommt zu kurz im Alltag durch das viele Sitzen", erläutert Cindy Jentsch den Teilnehmerinnen während einer Übung für die Beine. Dann startet das eigentliche Programm, und es wird körperlich anspruchsvoller. Cindy Jentsch hat eine Koordinationsleiter auf dem Pflaster des Marktplatzes ausgelegt. In einer festgelegten Schrittfolge müssen die Frauen durch die einzelnen Felder springen. "Dadurch trainieren wir Schnelligkeit und Köpfchen gleichzeitig", sagt die 43-Jährige.

Liegestütze an der Friedenseiche

Nach einer kurzen Pause, in der auch getrunken wird, geht es an die "Geräte". Das erste ist die runde Bank um die Friedenseiche. Auf das Holz werden Handtücher gelegt, damit die Hände nicht abrutschen, und dann sind Liegestütze angesagt. "Wenn ich mir überlege, wo wir unsere Übungen, machen können, sehe ich die Stadt mit anderen Augen", sagt Cindy Jentsch. Auch einen erhöhten Bordstein zum Beispiel könne man nutzen. In der Vergangenheit war sie mit den Workout-Teilnehmerinnen auch schon an den Bänken an der Kirche und am Geländer zwischen der ehemaligen Hutfabrik und dem Mühlenfließ.

Nutzen darf Cindy Jentsch den öffentlichen Raum für ihr kommerzielles Workout-Angebot gratis. "Wir haben uns im Team entschieden, den Markt kostenfrei zur Verfügung zu stellen, weil das Angebot der Belebung des Platzes dient", sagt Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig.