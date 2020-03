Christian Heinig

Blumberg (MOZ) Die Freigabe der Autobahnzufahrt an der Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen bei Blumberg (Barnim) verzögert sich.

Ursprünglich sollte die Zufahrt zur A10 in Richtung Frankfurt (Oder) am 6. März erfolgen. Doch der Landesbetrieb Straßenwesen braucht offenbar länger für die Bauarbeiten in diesem Abschnitt. Die Vollsperrung ist nun bis zum 7. März verlängert worden. Das geht aus dem Baustelleninformationssystem hervor, das online abrufbar ist. Gebaut wird an dieser Stelle seit dem 24. Februar.

Für Autofahrer, die von der B158 kommend auf die A10 in Richtung Frankfurt (Oder) oder Dresden wollen, müssen weiterhin eine größere Umfahrung in Kauf nehmen. Die Umleitung führt über das Dreieck Barnim bis zur Anschlussstelle Bernau-Süd (A11). Dort kann gewendet werden.