Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 13. und 14. März findet im Bürgerhaus Finkenkrug erneut ein keltischer Gesangsworkshop mit der deutsch-norwegischen Folksängerin und Gitarristin Kerstin Blodig statt. Kerstin Boldig hat sich in Falkensee mit ihren zahlreichen Auftritten in Bürgerhaus Finkenkrug, sei es solo, mit dem Duo "Kelpie" mit Ian Melrose oder mit dem skandinavischen Trio "Hüldrelokkk", einen Namen gemacht. In dem von ihr veranstalteten Workshop wird es darum gehen, keltische, insbesondere irische Folksongs mit viel Spaß in der Gruppe zu singen und abwechslungsreich, etwa durch den Wechsel von Sologesang, Unisonogesang, Mehrstimmigkeit oder Improvisation, zu arrangieren. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, dafür aber ein gutes Gehör und Spaß an der Musik.

Der Workshop beginn am Abend des 13. März um 19 Uhr und wird am Samstag, 14. März, ab 11 Uhr fortgesetzt. Die Kosten pro Person belaufen sich auf 130 Euro (ohne Verpflegung). Anmeldung unter: kerstinblodig@aol.com.

Im Anschluss an den Workshop wird am 14. März um 20 Uhr ein Konzert mit Kerstin Blodig, den Teilnehmern des Workshops und den Bands "CuerdaSon" aus Berlin (südamerikanische Folklore) und der Falkenseer Band "Second Nature" (Folkrock) stattfinden. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden werden erbeten. Anmeldung zum Konzert unter: info@buergerverein-finkenkrug.de.