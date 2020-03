Lukas Grybowski

Leverkusen (MOZ) Ab der zehnten Minute des DFB-Pokal Viertelfinales zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin wurde es gespenstisch still in der BayArena. Doch nicht etwa aus Protest gegen den DFB, die DFL oder Dietmar Hopp. In diesen für Fußballfans turbulenten Zeiten rückte Unions vermeidbare 1:3-Niederlage aufgrund eines medizinischen Notfalls in den Hintergrund.

Ein Zuschauer auf der Tribüne musste notärztlich versorgt und reanimiert werden. Beide Fanlager schwiegen über 30 Minuten lang und erwiesen dem Zuschauer so den Respekt. Leverkusen teilte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit: "Die Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich, der Gesundheitszustand ist aktuell stabil. Der Fan ist auf dem Weg ins Krankenhaus." Auch die Spieler auf dem Rasen konnten die Stille zunächst nicht einordnen. "Wir haben uns natürlich gewundert, was da passiert ist", erzählt Unions Marvin Friedrich. Unterbrochen wurde die Ruhe nur kurz vom Torjubel der rund 2000 mitgereisten Berliner Fans nachdem Marcus Ingvartsen die Eisernen verdient in Führung brachte. "Die Fans haben damit gezeigt, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Gesundheit steht an erster Stelle. Deshalb kann ich das nachvollziehen", lobte Berlins Trainer Urs Fischer beide Fanlager.

Union überzeugt spielerisch

Trotz fünf Wechseln im Vergleich zum Ligaspiel gegen Wolfsburg am vergangenen Sonntag war Union lange Zeit die spielbestimmende Mannschaft. Besonders Grischa Prömel, der erstmals seit August 2019 wieder in der Startelf stand, hatte das Mittelfeld gemeinsam mit Robert Andrich gut im Griff. Wie bereits vor zwei Wochen in der Bundesligapartie kamen die Rheinländer mit Unions frühem und aggressivem Anlaufen nicht klar. Die Köpenicker zeigten, dass sie auch ohne Topstürmer Sebastian Andersson agieren können und zogen ein gutes Kurzpassspiel auf. "Wir hatten eigentlich gut gespielt. Ärgerlich, dass wir das Spiel noch so aus der Hand geben", resümierte Robert Andrich.

Denn in der 70. Spielminute traf Außenverteidiger Christopher Lenz eine folgenschwere Entscheidung. Bereits mit Gelb verwarnt, setzte er am Leverkusener Straftraum zur Grätsche an, traf seinen Gegenspieler und sah folgerichtig Gelb-Rot. "Wenn du schon eine gelbe Karte hast, kannst du das nicht so machen", kritisierte Torhüter Rafal Gikiewicz. Nur eine Minute später fiel über Lenz’ Seite der Ausgleich durch Bellarabi. Noch ärgerlicher für die Berliner, dass sie erneut ein Kopfballtor nach einer Ecke bekamen und das ausgerechnet vom 1,70 Meter großen Charles Aránguiz. "Das ist viel zu einfach. Wenn wir das Kopfballduell verlieren, ist es okay. Aber wir bleiben einfach stehen und springen nicht hoch. Das kann ich nicht akzeptieren. Das war ein wichtiges Spiel, es ging hier schließlich ums Halbfinale", sagte der Schlussmann weiter.

Trainer Urs Fischer richtete den Blick schon auf das anstehende Spiel. "Wir haben bis zum Platzverweis eine tolle Leistung gezeigt. Wir haben sozusagen alles richtig gemacht. Jetzt gilt es, sich auf das schwere Spiel in Freiburg vorzubereiten."