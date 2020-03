Matthias Haack

Neuruppin (moz) Dass Jörg Litfin ein wenig Bauchschmerzen spürt, wenn er an die größte Motorsportveranstaltung im Altkreis Neuruppin denkt, das verheimlicht er nicht. Denn in diesem Jahr wird sich einiges ändern, ändern müssen. Die veranstaltende Ruppiner Rennsportgemeinschaft (RSG) hat den Termin ihres Saisonhöhepunktes verschieben "dürfen". Einher damit gehen endlos viele Faktoren: "Das Vorziehen passt uns gar nicht", redet der RSG-Vorsitzende nicht lange um den heißen Brei herum.

21. Auflage am 14. März

War bislang das letzte April-Wochenende für die Rallye fest gebucht, so wird sie in diesem Jahr bereits am 14. März stattfinden. Hintergrund: die Olympischen Spiele. Denn der Fachverband FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) verlegt deshalb seine Deutschland-Rallye. Daraufhin wandert die Erzgebirgsrallye auf den 18. April und die Rallye Nordhausen auf den 25. April. Weil ein Abstand von zwei Wochen zwischen Motorsportwettkämpfen üblich ist, blieb für die RSG entweder der 9. Mai oder der März. Litfin: "Natürlich nehmen wir uns nicht gegenseitig die Zuschauer weg", schiebt Jörg Litfin den 9. Mai rigoros vom Tisch, denn an jenem zweiten Wochenende steht das Mai- und Hafenfest in Neuruppin an. Am 29. März liegt der Wettkampf in Hüttenberg an, eine Woche zuvor die Meisterschaft in Mecklenburg-Vorpommern.

Der ADAC preist die Fontane-Rallye zwar als offiziellen Saisonauftakt an. Doch anfreunden können sich die Ruppiner nicht damit. "Wir haben unterm Strich sechs Wochen weniger Zeit für die Vorbereitung. Das haut mächtig rein." Litfin selbst merkt: "Ich bin platt". 180 Helfer sind nötig, um solch eine Veranstaltung "sauber über die Bühne zu bekommen. Inzwischen sind alle wesentlichen Posten vergeben." Erleichterung nach zähem Start der Vorgespräche.

Sowohl das unbeständige Wetter könnte den Plan der RSG torpedieren als auch das Teilnehmerfeld. Aktuell sind es 62 Starter und damit ein Dutzend weniger als üblich. "Erfahrungsgemäß springen noch drei bis fünf in der letzten Woche ab. Einige haben ihr Auto noch in der Werkstatt oder es fehlt das Saisonkennzeichen. Anderen ist der Stress zu groß. Zum Glück haben wir ein gutes Ansehen in der Szene. Viele kommen aus Solidarität zu uns, damit wir nicht auf den Kosten sitzen bleiben." Allein bei den Volvos sind acht in der Startliste zu finden und damit so viele wie noch nie. Sieben Crews wird die RSG ins Rennen schicken.

Wesentlich neu ist zudem der Umzug vom Parkplatz des Sportcenters zum Hangar. Jörg Litfin: "Im Sportcenter ist am 14. März eine Veranstaltung. Da können wir nicht alles belagern, also mussten wir umziehen." Er weiß, dass die Logistik im Stadtkern erstklassig war und ist neugierig, ob ebenso viele Zuschauer an die Stadtgrenze kommen werden. Allerdings liegen Parc fermé und die zweimal zu fahrende Wertungsprüfung an der Wittstocker Allee nur einen Steinwurf auseinander. Ziel bleibt aber: Den Motorsport in der Fontanestadt zu halten.