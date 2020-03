Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kann laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Dennoch nimmt die Zahl der Fahrerfluchten seit Jahren ständig zu. Das geht aus der Jahresstatistik der Polizeidirektion Nord hervor, die am Donnerstag in Neuruppin präsentiert wurde. In den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz gab es 2019 insgesamt 3 039 Fälle von Fahrerflucht. Das sind 300 mehr als im Vorjahr.

Zur Veranschaulichung für den Anstieg: Im Jahr 2015 lag die Anzahl noch bei 2 503. "Immer mehr versuchen, sich der Verantwortung zu entziehen", sagte Frank Storch. Er könne nur ans Rechtsbewusstsein appellieren. Gesunken ist hingegen die Zahl der Verletzten von 185 in 2018 auf 153 im vergangenen Jahr. Der Leiter der Polizeidirektion spricht zudem von einer "guten" Aufklärungsquote, die bei 42 Prozent (Vorjahr: 38,5) liegt. Statistische Angaben zu den Personengruppen, die sich häufig vom Unfallort entfernen, konnte Storch nicht geben. Die ungeklärten Vergehen seien zu hoch, um repräsentative Aussagen treffen zu können.

2019 nahm sowohl die Zahl der jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) als auch der Senioren, die einen Unfall verursachten, zu. Insgesamt liegt der von der Polizeidirektion betrachtete Bereich über dem Landesdurchschnitt. Im 36-Minuten-Takt gibt es in den drei Kreisen einen Verkehrsunfall. Alle 19 Tage kommt dabei ein Mensch ums Leben, jeden Tag gibt es fünf Verletzte.

In Oberhavel starben 2019 acht Menschen (sieben weniger als im Vorjahr). Für Frank Storch "ein erfreulicher Rückgang". Als Erfolg bezeichnete er zudem das Begleitete Fahren ab 17 Jahren. "In 2019 war nicht ein Unfallverursacher 17 Jahre alt."

Einen Höchststand der vergangenen zehn Jahre verzeichnen die Unfälle mit Radfahrer-Beteiligung. Im Direktionsbereich stieg die Anzahl von 543 auf 597 (es gab 482 Verletzte) – 2015 waren es 500. Bei mehr als der Hälfte der Unfälle seien die Radfahrer selbst die Verursacher gewesen.