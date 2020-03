Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Das Holzkreuz, die Kerzen und die Blumen am Ortseingang des Grünheider Ortsteils Alt Buchhorst erinnern an den schrecklichen Unfall, bei dem am 20. Oktober 2019 ein Motorradfahrer gegen einen Baum prallte und seinen Verletzungen erlag. Er ist eines von neun Todesopfern, die es im abgelaufenen Jahr auf den Straßen des Landkreises Oder-Spree und der Stadt Frankfurt zu beklagen gab. Zwei weitere Menschen verloren ihr Leben auf der A12.

Am Donnerstag hat Jürgen Huber, Leiter der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) die Verkehrsunfallstatistik für 2019 vorgestellt. Insgesamt gab es 6792 Unfälle auf den Straßen des Landkreises und der Stadt Frankfurt. Das sind 95 mehr als im Jahr zuvor. Allein in Oder-Spree stieg die Zahl von 4940 auf 5046.

40 Prozent Bagatell-Fälle

"Jeder Unfall ist für die Beteiligten schlimm", weiß Huber. Etwa 40 Prozent der Crashs verliefen aber relativ glimpflich. "Wir nehmen dennoch alles auf, auch den Parkplatz-Rempler", betonte er. Dies sei eine Dienstleistung für Bürger und auch für Versicherungen. "Ein schwerer Unfall hat natürlich Vorrang", sagt der Inspektionschef. Darum könne die Wartezeit bei einem kleineren Schaden mal 45 Minuten dauern. Dennoch rät Huber, auf die Polizei zu warten. Insbesondere dann, wenn ein parkendes Auto beschädigt wurde, dessen Fahrer nicht vor Ort ist. Sonst könne sich der Verursacher der Unfallflucht schuldig machen. "Ein Zettel mit Telefonnummer an der Windschutzscheibe reicht nicht."

Trotz der gestiegenen Zahl der Unfälle wurden weniger Menschen verletzt. Die Zahl sank um 7,5 Prozent. Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor unangepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler und Alkohol.

Besonders deutlich ist 2019 der Anstieg der Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war - plus 10,6 Prozent. Wobei sich das unterschiedlich verteilt. Im Revier Fürstenwalde, zu dem das Amt Scharmützelsee und weite Teile von Odervorland gehören, stieg die Zahl um 57 Prozent. Im Revier Eisenhüttenstadt, inklusive Beeskow, gab es ein Plus von 18 Prozent. Im Bereich Erkner, zu dem Grünheide und Spreenhagen zählen, sank die Zahl. Woran das liegt, weiß die Polizei nicht. "Wir machen überall Kontrollen", sagt Huber. An mangelnder Prävention könne es also nicht liegen. "Allerdings", betont er, sind es auch nicht die Disko-Heimkehrer, die bei Kontrollen durch Promille auffallen. Auch wenn aus dem Autofenster Alkoholgeruch ströme, zeige der Test oft, dass der Fahrer nicht getrunken habe.

Junge starb in Eisenhüttenstadt

Bei den Unfällen mit Todesfolge findet sich in der Statistik kein einziger, bei dem Alkohol die Hauptursache ist. Die "schwarzen Monate" liegen mit April bis Oktober in der warmen Jahreszeit. So starb auf der Friedersdorfer Straße in Neu Zittau am 27. Mai ein Mensch, weil die Pferde eines Fuhrwerks scheuten und sein Auto deshalb von der Straße abkam. In Berkenbrück kam im Juni eine Frau ums Leben, weil sie mit ihrem Pkw in den zehnten Wagen eines Güterzuges gefahren war.

Auch für Eisenhüttenstadt war 2019 ein trauriges Jahr. Denn am 31. Juli kam in der Oderlandstraße/Beeskower Straße ein zehn Jahre alter Junge ums Leben. Auf dem kombinierten Fuß- und Radweg fuhr er mit seinem Fahrrad bei grüner Ampel über die Beeskower Straße und wurde dabei von der Zugmaschine eines nach rechts abbiegenden Sattelschleppers, der ebenfalls Grün hatte, erfasst. Der Lkw-Fahrer hatte den Jungen im toten Winkel nicht gesehen. Der Vater fuhr mit seinem Fahrrad direkt dahinter und musste den furchtbaren Unfall mitansehen.