Ingmar Höfgen

Brandenburg/Potsdam Was war Maximilian B., dem die Staatsanwaltschaft einen brutalen Mord an seiner Freundin vorwirft, für ein Mensch? Und wie war seine Beziehung zu seiner getöteten Freundin? Vor dem Landgericht Potsdam sagten am Donnerstag mehrere seiner Arbeitskollegen und ihrer Freunde aus. B. hatte zu Prozessbeginn ihre Tötung gestanden und behauptet, bei der Tat am 3. August 2019 in der Brandenburger Tismerstraße unter Drogeneinfluss gestanden haben, als er auf seine Freundin mit dem Hammer einschlug. Die Staatsanwaltschaft hält B. für vermindert schuldfähig. Ein Urteil soll am 2. April gesprochen werden.

Bis dahin versucht die 1. große Strafkammer, sich mit Hilfe von Kollegen oder Freunden ein Bild von dem Angeklagten und der Getöteten zu machen. B. hatte im Juni 2019 als Koch in einem Restaurant in der Havelstadt angefangen. Seine Ausbildung hatte er vorher zwar woanders abgebrochen – Talent aber brachte er nach Meinung seiner Kollegen mit. Höflich, aber etwas schusselig sei er gewesen, habe Dinge angefangen, aber nicht zu Ende gebracht – so beschrieb ihn der Küchenchef. Ob B. Drogen genommen habe? Nicht auf der Arbeit, sagte der Küchenchef, aber er hatte das Gefühl, dass B. etwas nehme. Bei anderen Kollegen hatte er kaum Erinnerungen hinterlassen.

Am Morgen nach der Tat, einem Sonnabend, sollte B. eigentlich arbeiten. Aber erschien nicht am Treffpunkt. Die Kollegen versuchten vergeblich, ihn zu erreichen. Eine Kollegin hatte es schließlich über die Mutter der Getöteten probiert. Von dort kam die Antwort, dass es ihm nicht gutgehe und er im Bett liege. Wie B. gestanden hatte, hatte er vom Handy seiner schon getöten Freundin weiterhin kommuniziert und den Schein aufrechterhalten, dass alles okay war.

Der Umgang mit Drogen und die Frage, ob beide oder doch nur eine/r ein gemeinsames Kind wollten und ob es zu Gewalt in der Beziehung gekommen ist – vor allem diese Punkte steuerte Richter Theodor Horstkötter an, als eine Freundin der Getöteten als Zeugin aussagte. Sie kannten sich aus einem Luftakrobatik-Kurs in Rathenow. Die Getöete habe nur Gras geraucht, der Angeklagte habe noch "die anderen Sachen" genommen, "alles Mögliche". Bei einer früheren Vernehmung hatte sie noch aufgezählt: LSD, Koks, MDMA, "alles, was mir so einfällt". Dass das Paar am Abend etwas rauchte, habe sie selbst erlebt. Anfang 2020 wollten sie ein "Baby machen" und dann beide aufhören. Von Beziehungsproblemen habe sie nichts erfahren, sie hätten gut zusammengepasst. Bemerkenswert waren auch die Gerüchte, die zu ihr durchgedrungen waren – "über Dritte", wie sie betonte. So beispielsweise, dass B. Stimmen höre oder als Kind missbraucht worden sein soll. Über beides hatte er auch kurz im Prozess berichtet. Darauf angesprochen habe sie die Getötete aber nicht, "weil es mich ja nichts angeht". Einige Dinge über B. habe sie auch erst im Nachhinein erfahren. Während die Zeugin aussagte, stützte sich der Angeklagte auf den Tisch und schaute nach unten. Der Kleinstadt-Tratsch schien ihn eingeholt zu haben.

Gearbeitet hat die Getötete sieben Jahre lang als Arzthelferin in einer internistischen Praxis in Potsdam. Ihre Kolleginnen und auch die Ärztin beschrieben sie als freundlichen Menschen, der sich gekümmert hat und sich verantwortlich fühlt. Sie wussten, dass sie ein Kind bekommen wollte und geplant hatte, sich dafür die Spirale entnehmen zu lassen, und zwar einige Tage nach der Tat. Beim Thema Drogen gab es eine Differenz. Während eine Auszubildende wusste, dass ihre Kollegin Marihuana raucht und B. etwas mehr mit Drogen zu tun hat, will die Ärztin davon nichts bemerkt haben. Sie habe damit weder Erfahrung, noch habe sie Patienten, die Drogen nehmen, sagte die Internistin.