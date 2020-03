Elke Kögler

Hennigsdorf (MOZ) Ein Fahrer eines Krankentransporters hat in der Havelpassage in Hennigsdorf einen Patienten vor einer Arztpraxis abgesetzt und anschließend ein Knöllchen vom Ordnungsamt der Stadt erhalten. "Der Fahrer des Transporters hat seine Strafe ordnungsgemäß bezahlt", sagte Stadtsprecherin Ilona Möser auf Nachfrage zu dem Vorfall. In der Passage sei zwar zu bestimmten Zeiten das Halten, jedoch nicht das Parken erlaubt. Dies habe der Fahrer nicht beachtet.