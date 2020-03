Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Am vergangenen Wochenende fand in der Fürstenberger Mehrzweckhalle der diesjährige Athletik- und Theoriewettkampf der Leistungssegler vom Verband Brandenburgischer Segler statt. 90 Segler in den Altersklassen U 10 bis U 18 aus 17 Vereinen waren am Start. "Der Fürstenberger Yachtclub hat sich sehr gefreut, diese Veranstaltung ausrichten zu dürfen, ist es doch eine große Anerkennung seiner geleisteten Arbeit und erreichten Leistung im Kinder- und Jugendsport", so Vereinsvorsitzender Joachim Schock.

Die ermittelten Ergebnisse bilden die Grundlage für die weitere Athletik - und Theoriearbeit in den Vereinen. Ab Anfang April beginnt dann das Wassertraining. Die Fürstenberger Segelkinder haben sich beim Athletik- und Theoriewettkampf wacker geschlagen und erreichten nachfolgende Platzierungen in der AK U 10: Mie Brummundt (Platz 3), Caroli Breu ( Platz 5), Leni Mewis (Platz 6), Charlie Petzold (Platz 8), Maximilian Schock (Platz 9) In der AK U 14 errang Thomas Jonas den zweiten Platz, in der AK U 16 siegte Matti Rodrian, Angelina Pukropski (Platz 7), Nora Bader (Platz 12), Maximilian Pink (Platz 12) und Lille Brummundt (Platz 20). "Die Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung war ein voller Erfolg für den Fürstenberger Yachtclub. Der Vorstand bedankt sich bei all seinen Trainern, Betreuern und Eltern des Vereins für ihre aktive Teilnahme bei der Betreuung und Versorgung", so Schock.

Der 1921 gegründete Fürstenberger Yachtclub tut viel zur Förderung des Nachwuchses. Der Verein verbindet aktiven Wassersport durch Nachwuchsförderung mit traditionellem Vereinsleben auf dem Schwedtsee.