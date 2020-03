Olav Schröder

Bernau Günter Jorek fährt leidenschaftlich gern Bus, zumindest würde der Bernauer dies gern viel öfter tun und sein Auto stehen lassen.

Doch wie er sagt, sind die Voraussetzungen, um vom Stadtteil Nibelungen mit dem Bus in die Stadt zu fahren, noch nicht so, dass der Umstieg auf die Öffentlichen eine Selbstverständlichkeit sein könnte. Zwar seien bereits Veränderungen vorgenommen worden, er hoffe jedoch auf weitere Verbesserungen für alle Anwohner der "Südstadt" beim nächsten Fahrplanwechsel.

Vorschläge für den Venusbogen

Wie berichtet, haben der Landkreis und die Barnimer Busgesellschaft den Fahrplanwechsel im Dezember 2020 bereits im Auge. Auf diesen zielt auch Günter Jorek. "Es gibt Tageszeiten, da wirbeln die Busse in der Innenstadt von Bernau hin und her in alle umliegenden Orte", sagt er anerkennend. Und er verweist auch darauf, dass mit dem 870er-Bus eine neue Linie eingeführt wurde. Sie führt von der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Rehberge über den S-Bahnhof Bernau zum Schönfelder Weg in Nibelungen. Wie er aber aus vielen Gesprächen mit Nachbarn und Anwohnern aus dem Wohngebiet weiß, entspreche die Linienführung nicht den Bedürfnissen der Menschen in der Südstadt, insbesondere den Anwohnern im wachsenden Bereich Venusbogen/Krimhildstraße. Dort fehle eine Haltestelle, um mit einer der dort verkehrenden Buslinien in die Innenstadt zu kommen. Da es zwischen der Guntherstraße und dem Bahnhof keine weitere Zustiegsmöglichkeit gebe, hätten die Anlieger nur zwei Möglichkeiten: "Entweder laufen sie gleich die weite Strecke bis zur Bahnhofspassage oder dem S-Bahnhof vor oder sie laufen in die entgegengesetzte Richtung erst einmal zurück. Beides macht kaum jemand", sagt Günter Jorek. Sein Fazit: Die neue Autobuslinie 870 bringe zwar Fahrgäste vom Schönfelder Weg direkt ins Gewerbegebiet Rehberge. Doch sie sollte so erweitert werden, dass auch die Anwohner in den neuen Wohngebieten im Bereich des Venusbogen eine bessere Anbindung bekommen.

Auf diese Weise könnte mit verhältnismäßig geringen Kosten ein großer Beitrag dazu geleistet werden, "das Auto stehen zu lassen und die Fahrgastzahlen zu erhöhen", sagt der 75-Jährige. Er selbst habe sich eine Jahreskarte des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg gekauft, erwische sich aber öfter dabei, doch das Auto zu nehmen, da er sich die langen Wege bis zum Bus nicht zumuten will und kann.

Eine weitere Verbesserung wäre aus Sicht von Günter Jorek, wenn für die Stadtbuslinie 868 jeweils eine Haltestelle in Höhe der Gernotstraße/Sonnenallee, Ecke Börnicker Chaussee errichtet würde. Mit beiden Maßnahmen könnte der Busverkehr Pluspunkte sammeln, meint der Bernauer. Angesichts des immer stärkeren Autoverkehrs in den Städten und der schlechten Parkmöglichkeiten würden auch passionierte Autofahrer immer öfter auf den öffentlichen Verkehr zurückgreifen wollen. Im zunehmenden Alter sei man von guten Linienführungen und Haltestellen abhängig.