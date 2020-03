Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die rund 42 Millionen Euro, die der Kreis für den Breitbandausbau zur Verfügung hat, werden offenbar nicht so schnell ausgegeben, wie bislang angenommen. Das Geld soll erst im nächsten und übernächsten Jahr ausgegeben werden. Das wurde im Zuge der Haushaltsberatungen bekannt.

Die zuständige Beigeordnete Gundula Teltewskaja erklärte, dass sich an dem generellen Zeitplan nichts geändert habe. Sie gehe davon aus, dass die Bauarbeiten im zweiten Halbjahr beginnen. In den vergangenen Monaten habe man die Eigentümer von 8700 Grundstücken ermittelt, die als unterversorgt gelten. Alle seien mit der Frage, ob sie Interesse an einem Glasfaseranschluss haben, angeschrieben worden.

Erklären die Eigentümer ihr Einverständnis, werden die Glasfaseranschlüsse von der Telekom kostenlos verlegt. zudem besteht keinerlei Verpflichtung, einen Internetvertrag mit dem Unternehmen abzuschließen.

Die Telekom hat im September vergangenen Jahres einen Vertrag mit dem Kreis abgeschlossen, der beinhaltet, dass das Unternehmen innerhalb von drei Jahren die als unterversorgt geltenden Haushalte des Kreises an das Glasfasernetz anschließt. Gerechnet wird dafür mit Tiefbauarbeiten auf einer Strecke von 400 Kilometern, dem Verlegen von 2800 Kilometer Glasfaserkabel und insgesamt 1700 Genehmigungsverfahren. Zudem wird die Telekom rund 400 neue Netzverteiler errich-ten.