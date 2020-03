Kraft, Geschick und Mut gefragt: Flößer bugsieren in den 30er-Jahren riesige Baumstämme durch die alte Eberswalder Stadtschleuse. Die Aufnahme von Hans Borgelt war Teil seiner Reportagen für die damalige Tageszeitung "Märkischer Stadt- und Landbote". © Foto: Hans Borgelt

Ellen Werner

Eberswalde Solchen Zuspruch hatte die wissenschaftliche Konferenz zur ältesten künstlichen Wasserstraße Deutschlands noch nie. Wenigstens 160 Besucher drängten am Mittwochabend ins Paul-Wunderlich-Haus. Zusätzlich zum Saal wurde selbst der Raum mit Zuschauerrängen im Obergeschoss voll. "Das waren weit mehr Besucher als erwartet", freut sich Organisator und Vereinschef Hartmut Ginnow-Merkert. Zum fünften Finowkanal-Symposium im Vorjahr erschien das Publikum nur etwa halb so zahlreich.

Mit der sechsten Auflage läutete der Verein Unser Finowkanal den Festmarathon zum 400-jährigen Bestehen der Wasserstraße ein. Groß gefeiert wird das Jubiläum in einer Festwoche vom 18. bis zum 24. Mai in den Finowkanal-Gemeinden. Zum Symposium brachten die Veranstalter nun Vereine und Projekte zusammen, deren gemeinsame Schnittstelle der Finowkanal ist. Aber auch dem Umstand, dass "Unser Finowkanal" zur Konferenz darüber hinaus diesmal mit Musik einen emotionalen Zugang und Unterhaltungswert verschaffte, dürfte das große Publikumsinteresse zu verdanken sein.

So spielte das Orchester der Hochschule für nachhaltige Entwicklung mit Unterstützung von Musikern des Brandenburgischen Konzertorchesters Stücke aus der "Wassermusik" von Georg Friedrich Händel. Die sei zwar nicht für den Finowkanal geschrieben worden, sondern für die Themse, wie Urs-Michael Theus sagte, der beide Orchester leitet. Ein speziell auf den geschichtsträchtigen Wasserweg zugeschnittenes musikalisches Hoch brachte das Ensemble dennoch aus. Gemeinsam mit dem Publikum und dem Finowfurter Fritz Derkow, der sie komponiert hat, zelebrierten die Musiker die Finowkanal-Hymne "Canale Grande".

Nach dem Schunkelstück folgte eine Reihe von Vorträgen zum Symposiumsthema "Heimat, Tradition, Innovation". So berichtete Hans-Rudolf Frölich vom Verein für Heimatkunde zu Eberswalde anhand von Fotografien aus dem Nachlass des Journalisten Hans Borgelt (1914-2000) aus dem Leben der Flößer im Finowtal. Seit 2018 unterstütze er das Museum bei der Digitalisierung von Fotos und Negativen, erzählte Frölich. Dabei kam ihm auch ein zwischen April 1934 und März 1935 entstandenes Fotoalbum Borgelts in die Finger, der sich als Student der Zeitungswissenschaften in Berlin ein Zubrot als freier Journalist beim Märkischen Stadt- und Landboten verdiente.

Borgelts beeindruckende Schwarz-Weiß-Aufnahmen vermitteln, wie schwer und gefährlich die Arbeit der Flößer war – etwa wenn ein in voller Länge übers Wasser geneigter Mann die Baumstämme zwischen engen Schleusenmauern hindurchbugsiert. Frölich widmet sich den Reportagen des Journalisten im nächsten Jahrbuch des Heimatkundevereins.

Zweckverband startet

Auch Referenten und Zuhörer aus Polen nahmen dank Simultan-Übersetzung am Symposium teil. "Wir haben ja inzwischen vier Partnerschaften in Polen", sagt Hartmut Ginnow-Merkert. Besonders beeindruckt zeigt er sich zudem von den Vorträgen, die Schüler aus dem Seminarkurs des Humboldt-Gymnasiums über erste Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zum Finowkanal hielten. Für das nächste Symposium setze er auf die Zusammenarbeit mit jungen Leuten, so Ginnow-Merkert.

Der Verein Unser Finowkanal hatte sich 2013 gegründet und seither um den Erhalt als durchgängig künstliche Wasserstraße gekämpft. Landrat Daniel Kurth (SPD) bedankte sich nun für die Arbeit. "Dieser Druck hat auch dazu geführt, dass wir einen kommunalen Zweckverband gründen konnten", sagte er. Der Zweckverband Region Finowkanal gilt mit Veröffentlichung seiner Satzung im Amtsblatt Brandenburg Ende Februar als offiziell gegründet. Sein Ziel ist es, in zwei Paketen je sechs Schleusen vom Bund zu übernehmen, instandzusetzen und zu betreiben. Vom Bund sind 50 Prozent der Sanierungskosten zugesagt. "Wir wollen mit dem ersten Paket im Westen beginnen", sagte Kurth. In Kürze tage die erste Verbandsversammlung.