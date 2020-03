Gerrit Freitag

Groß Lindow (Dietmar Puttins) Drei Tage lang, von 7.30 bis 13 Uhr, übten sich vom 25. bis zum 27. Februar alle Schüler der Grundschule "Lindenbäumchen" in Groß Lindow in der Rolle angehender Lebensretter. Zehn Medizinstudenten des Vereins Pépinière aus Frankfurt (Oder) brachten ihnen grundlegende Erste-Hilfe-Kenntnisse näher. An einem der Tage waren sogar Sanitäter mit Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk vor Ort. "Jeder kann ein Held sein" heißt das Projekt, bei dem die Schule mit dem Verein Pépinière kooperierte, der seine Dienste kostenfrei anbietet.

In Rollenspielen studierten die Medizinstudenten mit den Schülern Erste-Hilfe-Leistungen ein – etwa das richtige Verhalten bei einer hilflosen Person mit Herz-Kreislauf-Stillstand. Dabei lagen die Schwerpunkte auf der Atmungskontrolle, stabiler Seitenlage, Herzdruckmassage und die richtige Anwendung eines Defibrillators. "Das Benutzen des Defibrillators. habe ich mir einfacher vorgestellt", meinte der Drittklässler Lukas. Er zeigte sich erstaunt, wie viele lebenswichtige Dinge kontrolliert werden müssen, bevor das Elektroschockgerät zum Einsatz kommt. Im Rollenspiel übten die Kinder gegenseitig die stabile Seitenlage, Atemkontrolle sowie die Beatmung und Herzdruckmassage an einer Übungspuppe. Und sie trainierten das richtige Absetzen des Notrufes 112 mit den dazugehörigen Informationen aus den W-Fragen (was? wann? wo? usw.). Am letzten Projekttag erfolgte dann eine Prüfung. Schüler mit erfolgreicher Teilnahme erhielten ein Helden-Diplom in Form einer Urkunde.

Wie wichtig Erste-Hilfe-Kenntnisse sind, belegen Zahlen, die das Deutsche Rote Kreuz nennt, das 2017 rund 1,77 Millionen Menschen in Erster Hilfe aus- und fortbildete. Demnach ist das Unfallaufkommen gerade an Schulen hoch: 2018 habe es 66 meldepflichtige Schulunfälle je 1000 Schüler gegeben. Im gleichen Jahr wurden aber nur 23 meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1000 Vollarbeiter in Betrieben gezählt. Die Unfallkasse Brandenburg registrierte im Jahr 2018 insgesamt 4155 Schulwege-Unfälle im Bundesland und 45 379 Schülerunfälle im Schulbereich (im Unterricht, Sport, auf dem Pausenhof). Da kann es nur sinnvoll sein, wenn Schüler in die Lage versetzt werden, einander und anderen Menschen zu helfen. Aktuell sind nach DRK-Angaben rund 45000 Schulsanitäter ab der 7. Klasse in etwa 3200 Schulen im Einsatz.

Was aber, wenn selbst Erwachsene nicht wissen, wie sie helfen sollen? 2019 ließ etwa die Schwenninger Krankenkasse zum Thema "Erste Hilfe bei Kindern" 1000 Bundesbürger ab 18 Jahren mit Kindern an einer repräsentativen Umfrage teilnehmen. Ergebnis: 50 Prozent befürchteten, dass sie im medizinischen Notfall ihrem Kind nicht helfen können, und 45 Prozent fehlte nach eigenen Angaben das Wissen, wie man Erste Hilfe bei einem Kind leistet.

Bisher 3000 Kinder erreicht

Etwa jeder zweite Deutsche weiß nicht, wie es geht: Hier setzt der Verein Pépinière an, 2016 gegründet von Philipp Humbsch aus Frankfurt (Oder) und Konrad Bohm. Mit ihrem Hauptprojekt "Jeder kann ein Held sein" haben sie innerhalb von anderthalb Jahren etwa 3000 Kinder thematisch in die Erste-Hilfe eingeführt. Zehn bis zwölf Schulen wollen sie jedes Jahr besuchen, um auf diese Weise "Laien-Maßnahmen der Ersten-Hilfe im Alltag" zu etablieren. Über sein Konzept "Verbinden lernen" konnte der Verein Pépinière sogar 100 Kinder und Jugendliche mit Integrations- und Förderbedarf in die Erste-Hilfe einweisen. Alle diese Leistungen erbringt Pépinière kostenfrei. Wer die Initiatoren unterstützen möchte, besucht die Website www.heldenmacher.org, dort ist auch ein Konto für Spenden hinterlegt.