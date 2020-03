Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Uns laufen die Fäkalien durch die Wohnung", meldete sich Corina Schulze aus dem Zechiner Eckel in der MOZ-Redaktion. Die genaueren Umstände wollte sie vor Ort schildern.

Die Straße Eckel in Zechin ist unbefestigt. Wassergefüllte Schlaglöcher reihen sich dort aneinander. Im Zuge des Bodenordnungsverfahrens Zechin soll sie später einmal befestigt werden. Das Grundstück von Corina Schulze ist gut gesichert. Nach mehrmaligem Klingeln meldet sie sich auch. Die 15-jährige Tochter, Oberschülerin in Seelow, führt ins Haus. Die Frau selbst ist schwer krank und deshalb berentet. Die Straße kann sie mit dem Rollstuhl nicht befahren und wenn sie Besorgungen machen muss, holt ein Taxi-Unternehmen sie ab.

Ansaugstutzen wäre die Lösung

Seit Ende 2000 wohnt die Familie dort. Seit etwa 2013 habe sie Probleme, dass die Grube geleert wird. Zunächst mit einem Quappendorfer Fuhrunternehmen, in den letzten Jahren dann mit der Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH.

Diese Probleme sind weniger technischer oder finanzieller Natur. Das bestätigte auch Gerhard Schulze, Verbandsvorsteher des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow. "Das Problem ist, dass der Fuhrbetrieb dort zu den Zeiten, wenn er die Grube leeren will, niemanden antrifft. Das Grundstück ist verschlossen und somit können die Mitarbeiter dort nichts ausrichten. Ich habe schon oft versucht, dort zu vermitteln", erklärte Schulze.

Peter Glaetzner, Geschäftsführer der Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH, versicherte auf Nachfrage, dass sein Unternehmen natürlich sehr daran interessiert sei, die Sammelgrube auch von Familie Schulze in Zechin zu leeren. Schließlich sei dies das Geschäft des Betriebes. "Aber wir stehen dort meist vor verschlossenem Tor und kommen nicht an die Grube", erklärt er. Kein Problem gäbe es, wenn die Familie das Tor an den Tagen des Abfahrens offen stehen ließe. Selbst bei schriftlich angekündigten Terminen hat sich dort niemand gezeigt, der den Zugang ermöglicht habe, so musste der Mitarbeiter unverrichteter Dinge wieder abfahren, erzählt Glaetzner.

Zwei Kinder wohnen im Haus

Viele Grundstücksbesitzer im Oderbruch haben sich Abpumpleitungen mit Stutzen von der abflusslosen Sammelgrube zum Zaun oder Torweg bauen lassen. Viele habe das auch in Eigenregie gebaut. Manche Abfuhrunternehmen unterstützen ihre Kunden auch dabei. Das Material gibt es preisgünstig im Internet. Doch die kranke Frau mit ihren beiden Kindern ist auf sich allein gestellt. Den Service des Einbaus einer Absaugleitung liefere seine Firma nicht, bedauerte Peter Glaetzner. Bliebe noch, auf Nachbarschaftshilfe zu setzen. Doch in diesem Fall sind die Beziehungen nach den Berichten von Corina Schulze nicht so, dass dies in Fragen kommt. Im Interesse auch der beiden Kinder, 18 und 15 Jahre alt, will sich nun auch Ortsvorsteher Robert Lempfuhl die Situation anschauen.