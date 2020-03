Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Nur selten sind CDU und Linke in Fragen der Agrarpolitik einer Meinung. Doch nun fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zusammen mit Kirsten Tackmann, der agrarpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, strengere gesetzliche Regeln, um Agrarflächen für Bauern erschwinglich zu halten. "Wir brauchen ohne Wenn und Aber das Bauern-Land in Bauern-Hand", sagte Julia Klöckner auf einem Kongress zum Bodenmarkt.

Die Preise für Ackerland sind in den letzten Jahren explodiert. Vor allem seit der Finanzkrise 2007 stecken Finanzinvestoren massiv Geld in den Bodenmarkt. Der Preis pro Hektar Acker­land ist daher seit 2005 um 193 Prozent gestiegen – auf durchschnittlich 25 485 Euro pro Hek­tar. Eine vergleichbare Entwicklung gibt es bei den Pachtpreisen. Für viele Landwirte ist das mittlerweile ein Existenzproblem. Nun wollen Bund und Bundesländer gegensteuern. Vor allem müssten die Länder ihr Bodenrecht an die aktuelle Lage anpassen, so die Ministerin. Sie forderte, "endlich bestehende gesetzliche Lücken zu schließen".

Ziel sei, so Klöckner, das Vorkaufsrecht von Landwirten auf dem Bodenmarkt zu stärken und mehr Transparenz zu schaffen, weil Investoren Intransparenz und Regulierungslücken ausnutzten. Sie kauften nicht unmittelbar, sondern erwerben Anteile an Gesellschaften, die Grundstücke besitzen. Solche Anteilskäufe werden vom Grundstücksverkehrsgesetz aber nicht erfasst und demnach auch nicht von den Behörden geprüft.

Überblick fehlt

Kirsten Tackmann, die Linken-Abgeordnete aus Westbrandenburg, unterstützte Klöckners Position. Tackmann sprach von "einer gesellschaftspolitischen Debatte". Landwirte erfüllten nicht nur die Aufgabe der Nahrungsmittelproduktion, sondern prägten auch das Leben im ländlichen Raum. Das Aufkommen von Großinvestoren sei vor allem in den ostdeutschen Bundesländern stark spürbar. So habe ein Investor aus Liechtenstein 20.000 Hektar aufgekauft. Auch die staatliche Boden-Verwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) habe dazu beigetragen, weil die Flächen an den Meistbietenden gegangen seien. Wie viel Fläche noch vorhanden ist und welches Land wem gehört, dazu haben weder Bund noch die Länder einen Überblick. Der Agrarausschuss des Bundestages fertigt dazu gerade einen Bericht an.

Tackmann ist zuversichtlich, dass Länder und der Bund nun an einen Strang ziehen. "Zurzeit gibt es viel Übereinstimmung, das war nicht immer der Fall", sagte sie dieser Zeitung. Als letzten Ausweg hält sie einen "Pachtendeckel" für möglich und zieht damit eine Parallele zum Mietendeckel, mit dem ihre Partei in Berlin auf den starken Anstieg von Wohnungsmieten reagiert hat.