Jana Reimann-Grohs

Hennigsdorf (MOZ) Die Landesverbandsvorsitzende für Brandenburg vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl), Annett Dietzel, ist seit 20 Jahren als Logopädin tätig. Derzeit arbeitet die 49-Jährige als Teamleiterin in einem Hennigsdorfer Therapiezentrum. In Brandenburg ist die Zahl der Kinder mit Sprachförderbedarf zuletzt wieder leicht gestiegen. In den Jahren von 2010 bis 2016 wurde laut dem Jugendministerium in Potsdam ein kontinuierlicher Rückgang des Anteils von Kindern mit Sprachförderbedarf von 19,7 Prozent auf 14,1 Prozent verzeichnet. Zum Europäischen Tag der Logopädie klärt sie über aktuelle Probleme ihrer Berufskollegen auf.

Frau Dietzel, wie gefragt ist Ihr Therapiefeld?

Wir sind als Logopäden sehr gefragt und beschäftigen uns mit der Diagnose und Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hörstörungen. In Brandenburg sind nicht alle ausgebildeten Logopäden in einem Verband wie unserem organisiert.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung?

Der Schuh drückt extrem in Sachen Fachkräftemangel. Inzwischen werden Therapeuten wie Goldstaub behandelt, weil sie einfach schwer zu finden sind. Unsere Praxis hat fast drei Jahre nach Verstärkung gesucht. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Schulgeldfreiheit sich noch nicht überall durchgesetzt hat. In Brandenburg müssen wir unsere Ausbildung im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie Niedersachsen oder Berlin immer noch selbst bezahlen.

Werden Therapeuten nicht wenigstens im Anschluss dafür entlohnt?

Bisher gab es keine adäquate Bezahlung. Um in unserem Beruf anerkannter zu sein, streben wir die Akademisierung an. Noch haben wir viele Berufsflüchtlinge, die in die Forschung gehen oder sich einen besser bezahlten Job suchen. Wir kämpfen seit Jahren mit den Krankenkassen um eine leistungsgerechte Bezahlung der Therapiestunden. Seit 2019 gibt es endlich bundeseinheitliche Preise. Weitere Verhandlungen laufen gerade.

Welche Patientengruppe braucht Sie am meisten?

Das lässt sich nicht so einfach sagen: Die Hälfte sind Erwachsene, die andere Kinder. Viele unserer Patienten schaffen es nicht von allein zu uns in die Praxis, weil sie bettlägerig sind oder im Rollstuhl sitzen. Dann wird ein Hausbesuch verordnet. Zurzeit sind zu viele Anfragen für Hausbesuche da, die wir alle einfach nicht mehr gewährleisten können. Für unser Therapiezentrum in Hennigsdorf mussten wir festlegen, nicht weiter als bis in den Ort zu fahren, weil uns sonst zu viel Zeit verloren geht. Wirtschaftliches Arbeiten ist so nicht möglich.

Heißt das, der Bedarf insgesamt hat sich auf Hausbesuche verlagert?

Nein, gar nicht. Ganz viele Praxen behandeln auch bis zu 80 Prozent Kinder, die von ihren Eltern gebracht werden. Diese Patientengruppe gibt es auch.

Wann ist ein Besuch beim Logopäden angebracht?

Inzwischen haben wir schon Zwei-jährige, die unter einem Wortschatz von 50 Wörtern liegen – sogenannte "Late-Talker". Und manche Kinder kommen viel zu spät in die Praxis. Da lässt sich der Rückstand kurz vor der Einschulung kaum noch aufholen. Ein Erwachsener hatte bis zum Schlaganfall vielleicht noch nie etwas mit Logopädie zu tun. Auch bei degenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose ist oft eine logopädische Therapie nötig. Auch typische Sprecherberufe wie Lehrer, Erzieher oder Callcenter-Mitarbeiter sind betroffen: Ihre Stimme wird so sehr beansprucht, dass sie eine Stimmstörung entwickeln können.

Wie häufig kommen die Patienten zu Ihnen in die Praxis?

In der Regel zweimal wöchentlich – bei bestimmten Störungsbildern ist das nach Heilmittelrichtlinien sogar vorgeschrieben. Nach einem Schlaganfall oder bei degenerativen Erkrankungen kann eine Dauerbehandlung notwendig sein. Kinder, die weit mit der Sprachentwicklung zurückliegen, sollten mindestens zweimal die Therapie erhalten, um Inhalte zu festigen und so den Spracherwerb zu beschleunigen.