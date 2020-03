Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Die Nachricht, dass die Friedrichstraße für sechs Monate autofrei werden soll, zaubert Yasemin Karakas ein Lächeln auf das Gesicht. "Das war schon an drei Tagen im vergangenen Jahr so toll", erinnert sich die Chefin des Kosmetik-Shops L’Occitane. Sie verkauft an der Ecke Mohrenstraße Parfum mit Eisenkraut und Lavendel-Duschbad. Doch so viel entspannte Kunden wie zum ersten Testversuch im vergangenen Oktober habe sie noch nie gehabt. "Weil der Lärm, die Abgase und die Hektik weg waren, hatten die Leute viel mehr Muße zu schlendern", berichtet die Store-Managerin.

Viele Gewerbetreibenden an der südlichen Friedrichstraße denken wie Karakas. Am Mittwoch wurden sie von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz über die neuen Vorschläge für eine halbjährige autofreie Testphase informiert. Von Anfang Juni bis Ende November 2020 soll der Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Französischer Straße für den Kraftverkehr gesperrt werden, heißt es in dem Entwurf. Ziel sei es, zu erproben, welche Auswirkungen eine Verkehrsberuhigung auf den Fuß-, Rad-, Kfz- und Lieferverkehr habe und so die Aufenthaltsqualität für Berliner und Touristen zu erhöhen, sowie das Gewerbe zu stärken.

Zweifel von der Opposition

Von den Oppositionsparteien folgte sofort Kritik an den Plänen. Der "Autohass linksgrüner Ideologen" scheine inzwischen völlig außer Kontrolle geraten zu sein, findet AfD-Verkehrsexperte Frank Scholtysek und befürchtet, dass der Ausweichverkehr Mitte "komplett lahmlegen" werde. Vorteile für Anwohner, Geschäftsleute oder Touristen könne er nicht erkennen. Auch Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin bezweifelt, dass "eine der bedeutendsten Einkaufsstraßen Berlins für Käufer attraktiver wird, wenn sie dort besser Radfahren oder auf breiteren Gehwegen flanieren können." Seine Partei befürchte, "dass eine zum Teil autofreie Friedrichstraße nicht gegen die Mall of Berlin weiter bestehen könnte", heißt es in einer Stellungnahme.

Yasemin Karakas, deren internationale Kosmetik-Firma im Einkaufszentrum am nahen Leipziger Platz eine weitere Filiale betreibt, sieht das anders. "Die Kundschaft ist unterschiedlich", sagt sie. Die Friedrichstraße sei eher eine Luxusmeile. Doch sie habe schon bessere Zeiten gesehen. Gute Marken seien in den vergangenen Jahren wieder weggezogen. Weiter nördlich in Richtung Galerie de Lafayette hätte man zunehmend mit Leerstand zu kämpfen. Selbst H&M sei kürzlich verschwunden. Eine Fußgängerzone wäre jedenfalls ein Anreiz für Geschäfte, wieder in die Friedrichstraße zu ziehen, glaubt Karakas. Und die Lage zwischen den touristischen Hotspots Brandenburger Tor und Checkpoint Charlie seien ideal für eine verkehrsberuhigte Flaniermeile.

Hoffnung auf neue Klientel

Noch sind es vor allem Büromenschen, die sich tagsüber auf den engen Bürgersteigen aneinander vorbei hetzen. Der bestfrequentierteste Laden im Quartier 205 ist Rewe, in dem sich viele ihr Mittagessen an der Salattheke holen. Auf diese Klientel hat es Franz de Waal abgesehen, der seit Anfang Januar karierte Blaser und Lacktäschchen von Berliner und internationalen Designern verkauft. Im "Freiraum" gibt es keine Kassen, dafür Cappuccino von einem Barista. Die Sachen können anprobiert werden. Der Kunde hält sein Smartphone ans Etikett und bestellt später über den QR-Code im Internet. Obwohl sich sein neuartiger Laden im Untergeschoss der Einkaufspassage befindet, glaubt auch der junge Startup-Unternehmer, dass eine Fußgängerzone die Kundenfrequenz erhöhen wird. "Vor allem ist es ein Zeichen von der Politik, die Friedrichstraße als Einkaufsmeile nicht aufzugeben", sagt de Waal. "Wenn es nicht klappt, kann man wieder umplanen. Aber man muss es doch erst mal versuchen."