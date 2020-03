Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Im vergangenen Jahr mussten in Brandenburg Straßenbauprojekte verschoben werden, weil sich auf die entsprechenden Ausschreibungen keine Firmen gemeldet haben. "Wenn sich kein Bewerber findet, fühlt man sich ein bisschen ohnmächtig", gestand Edgar Gaffry, der Chef des Landesbetriebs Straßenwesen, am Donnerstag in Potsdam, wo er eine Baubilanz für 2019 zog und einen Ausblick auf das laufende Jahr gab.

Für große Projekte an Autobahnen finde man nach wie vor genug Firmen, sagte Gaffry. Aber bei kleinteiligen Vorhaben mit hohem Arbeitskräftebedarf etwa an Ortsdurchfahrten insbesondere im berlinfernen Raum sehe es manchmal schlecht aus.

Umplanungen waren nötig

Insgesamt 25 Projekte konnten demnach 2019 nicht begonnen werden, entweder weil umgeplant werden musste oder weil die Vergabe scheiterte. Dennoch wurden 2019 brandenburgweit rund 690 Millionen Euro in Autobahnen sowie Bundes- und Landesstraßen investiert, 70 Millionen Euro mehr als geplant, betonte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU).

Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Der Chef des Landesbetriebs sagte, dass wegen massiver Preissteigerungen auf dem Bau unter dem Strich weniger als ursprünglich erhofft, umgesetzt worden sein könnte.

Genau zu beziffern sei dies zwar nicht. "Aber klar ist, dass die Preise seit zwei Jahren steigen und sich das auch in diesem Jahr fortsetzt", sagte Gaffry mit Verweis auf erste Ergebnisse von aktuellen Ausschreibungen.

Im laufenden Jahr will die Landesregierung für Ortsdurchfahrten, Landesstraßen und Radwege insgesamt rund 580 Millionen Euro ausgeben. Davon kommen 171 Millionen Euro aus Landesmitteln. 405 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung. Laut Ministerium sollen 154 Projekte umgesetzt werden, darunter 22 Radwege und 26 Maßnahmen an Autobahnen.

Im Fokus stehe dort weiterhin der Kampf gegen den sogenannten Betonkrebs, betonte Gaffry. Landesweit 69 Kilometer zerfressene Fahrbahn wolle man in diesem Jahr erneuern, und zwar insbesondere an den den Autobahnen 2, 6, 13 und 15 sowie auf dem südlichen Berliner Ring. Gute Nachrichten für Nutzer der A 12: Hier sind die jahrelangen Sanierungen wegen Betonkrebs bis auf ein kurzes Stück in Frankfurt (Oder) abgeschlossen.

Gaffry räumte aber ein, dass die Schäden durch die Akali-Kieselsäure-Reaktion das Land noch bis 2030 beschäftigen werden. Ursache seien Fehleinschätzungen bei der Mischung der Baustoffe für die Autobahnen in den 1990er-Jahren gewesen. "Eigentlich hätten die Straßen 30 Jahre halten sollen."

Wann und wo es mit den Schäden losgehe, könne man kaum vorhersagen, so Gaffry. In der Regel würden sich neue Probleme immer im Frühjahr zeigen. "Und dann kommt das Klavier." Was er damit meint, sind die schwarzen Streifen auf der hellen Fahrbahn, also die Notreparaturen durch den Landesbetrieb.

Notreparatur ist auch das Stichwort für einige Brücken im Land. Zwar sei der Zustand von 98 Prozent der Querungen gut, betonte Gaffry. Allerdings gebe es einige Sorgenkinder. An Autobahnen gelten acht Brücken als baufällig, was angesichts von landesweit über 1000 solcher Bauwerke nicht viel ist.

Aber am Beispiel der Mühlenfließbrücke am östlichen Berliner Ring habe sich 2019 gezeigt, welche Verkehrsbehinderungen in Form drastischer Tempolimits drohen können, wenn Brücken marode sind. Das Bauwerk in Rüdersdorf sei nun gesichert worden, müsse jedoch komplett durch einen Neubau ersetzt werden, sagte Gaffry. Dazu starte in diesem Jahr ein Architekturwettbewerb, da es auch darum gehe, die Brücke gut in die Landschaft einzufügen. Danach beginne das Planfeststellungsverfahren, das ein Jahr oder auch vier Jahre dauern könne. Lärmschutzaspekte würden hier eine wichtige Rolle spielen. Gaffry wollte am Donnerstag keinerlei Prognose dazu geben, ab wann gebaut werden könnte.