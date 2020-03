Annette Herold

Ortsmarke (MOZ) Die Koffer waren längst gepackt, die Reise genau geplant, doch Mittwochabend ist die Fahrt von Elft- und Zwölftklässlern des Carl-Bechstein-Gymnasiums kurzfristig abgesagt worden. Gegen 21.30 Uhr sei die Entscheidung gemeinsam mit Schülern und Eltern gefallen, berichtete Lehrer Mario Sejnowski am Donnerstag.

Grund sei nicht etwa der zuvor bereits bekannte Ausbruch von Infektionen mit dem Coronavirus in Italien, wohl aber dessen Folgen: Italien schließt bis kommende Woche alle Schulen und Universitäten. Nun fürchten die Erkneraner chaotische Folgen für die dortige Infrastruktur, die sich auch auf ihre Reise hätten auswirken können. "Aber wir lassen uns von so einem Virus nicht mehr als nötig beeinträchtigen", sagte der Lehrer und berichtete von Überlegungen, die Fahrt zumindest für die jetzigen Elftklässler im Herbst nachzuholen.

Kein Besuchsverbot

Aus dem mehrheitlich zum Konzern der Sana-Kliniken gehörenden Woltersdorfer Krankenhaus hieß es indes am Donnerstag, dass dort – anders als mittlerweile in anderen Kliniken – wegen des Coronavirus’ bislang kein Verbot gelte, Patienten zu besuchen. "Wir halten uns in dieser Angelegenheit ständig auf dem Laufenden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Risikobewertung passen wir unsere Maßnahmen jeweils der aktuellen Situation an", berichtete Pressesprecher André Puchta.