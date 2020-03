Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aktionen wie "Heimatshoppen" sieht der Marketingexperte Frank Rehme kritisch. Ob der unterschwellige Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Kunden, die heimische Wirtschaft zu stärken, funktioniert, bezweifelt er. Man könne Kunden nicht "umerziehen".

Rehme stammt aus dem Ruhrpott, ein Mann mit Entertainer-Qualitäten, der auch gerne mal zuspitzt. Er ist Gastredner des Wettbewerbs "City-Offensive 2020". 14 Projekte haben sich mit Marketingideen beworben und nach Rehmes Vortrag werden dann die besten am Donnerstag in Frankfurt (Oder) ausgezeichnet. Der ersten Preis in der Kategorie "Event" geht an das Projekt "Heimatshoppen" aus Prenzlau. Die Jury überzeugte die Idee "Einkaufen bei Freunden und Nachbarn". Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer verteidigt sein "Heimatshoppen" gegen die Kritik des Marketingexperten mit Leidenschaft. "Heimat hat bei uns was Positives." Die Prenzlauer seien verwurzelt in der Uckermark, das sei anders als vielleicht in Großstädten. Unter dem Motto: "Wir tun was für unsere Heimat" ließen sich Leute aktivieren. Diese Erfahrung hat der Bürgermeister aus der Landesgartenschau 2013 mitgenommen. Das Stadtzentrum sei dadurch attraktiver geworden, die Anlagen würden gepflegt, sagt Sommer. Die Aktion "Heimatshoppen" soll nun das gestärkte Wir-Gefühl der Gartenschau-Zeit weitertragen. Aktionstage sind geplant mit Vereinsmeile, dem Verkauf regionaler Produkte und Seifenkistenrennen.

Denn: Es sind Erlebnisse, die Menschen in die Innenstädte ziehen. Darin stimmen dann Sommer und Rehme überein. Ein Drittel der Menschen kämen für Freizeitaktivitäten in die Städte, sagt Frank Rehme. Er empfiehlt Kommunen, ihre Besonderheiten, ihre Eigenheiten zu vermarkten und nennt als Beispiel Wacken. Das Dorf, bekannt durch sein Festival, verkauft sich als Metal-Gemeinde. So ein Mega-Event hat Eberswalde nicht zu bieten, aber dafür die Schwärze. In Flussnähe liegen die Attraktionen in der Stadt – wie der Zoo oder der Forstbotanische Garten. Die Schwärze ist das Band, das an einem Freitagabend Kulturveranstaltungen an drei Orten verbinden soll. Ein Bioladen-Besitzer, ein Gastronom und der Bäcker Björn Wiese machen mit. Drei Gewerbe, die so noch nicht zusammen agiert haben, sagt Wiese. Auch bei dieser Aktion, für die es einen zweiten Preis gibt, geht es um Gemeinschaft: Bisher hätten verschiedene Händlervereine eher ein bisschen für sich agiert, sagt der Bäcker. Die Gewerbetreibenden wollten sich nun besser vernetzen.

Dass es sich lohnt, dem wachsenden Online-Handel etwas entgegenzusetzen, belegt Frank Rehme mit einer Zahl. Der Anteil des Online-Handels am Umsatz liegt in Deutschland bei zwölf Prozent. In den letzten zehn Jahren seien die Umsätze insgesamt aber stetig gestiegen. "Die Leute geben mehr Geld aus."