Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Alle Tests sind negativ ausgefallen? Von wegen: Ich bin am Montagmittag in der Notaufnahme des Klinikums getestet worden und habe bis jetzt noch kein Ergebnis." Mit der Mitteilung am MOZ-Telefon hat sich ein 59-jähriger Frankfurter auf die Information aus der Stadtverwaltung in unserem Bericht in der Donnerstagausgabe bezogen.

Italien-Reisender in Quarantäne

Der Mann, der mit Grippesymp-tomen von einer Italienreise zurück gekehrt war, lebt in häuslicher Quarantäne. Auf seine Nachfrage habe es am Donnerstag aus dem Klinikum geheißen, dass aus dem Referenzlabor in der Berliner Charité noch kein Ergebnis eingetroffen sei. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes der Stadt habe ihm zwar einen "umgehenden Rückruf" zugesichert. Aber den habe es bis zum Nachmittag nicht gegeben, so der frustrierte Quarantäne-Patient.

"Das ist das erste Mal, dass wir so lange auf ein Ergebnis warten müssen. Und wir wissen nicht, warum", erklärt der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Uwe Meier, auf unsere Nachfrage. Bislang hätten die Ergebnisse aus Berlin binnen 48 Stunden vorgelegen. Die Vermutung, das Charité-Referenzlabor komme mit den Untersuchungen nicht mehr hinterher, wollte der Stadtsprecher nicht kommentieren.

Frankfurter Labor soll testen

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat in dieser Woche angekündigt, dass in Brandenburg weitere Laborkapazitäten für den Test auf Coronaviren aufgebaut werden sollen. Darunter in Frankfurt. Das IMD Labor Oderland am Kleistpark sei zunächst für einen Teil der laut Meier "sehr aufwendigen molekularbiologischen Analyse" zertifiziert. Sobald die Zertifizierung für die beiden anderen Analyseteile vorliege, entfallen die Wege ins Charité-Labor, können die Coronaviren-Tests in Frankfurt untersucht werden, so Uwe Meier.

Der in Quarantäne lebende Frankfurter hat eine "normale" Grippe. Das steht bereits seit Montag fest. Der Schnelltest darauf wurde im Labor des Frankfurter Klinikums ausgewertet. Doch Mehrfach-Infektionen sollen möglich sein.