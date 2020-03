MOZ

Woltersdorf (MOZ) Es ist ruhig am Kalksee. Kein Mensch am Strand, nur ein paar Enten halten sich auf, wo sich bald wieder Badegäste tummeln werden. Eigentlich freuen sich Wilhelm Diener und seine Nachbarn auf wärmere Tage, wenn der fast vor ihrer Haustür gelegene See wieder zum Baden einlädt. Zugleich aber sind sie in Sorge.

Noch zu gut ist Bewohnern der Sebastian-Bach-Straße, die als Einbahnstraße in Richtung See führt, in Erinnerung, wie im vergangenen Sommer bei heißen Temperaturen der Rettungsdienst beinahe nicht an ein Auto gelangen konnte, in dem ein Kind eingeschlossen war. Das Kind überstand die missliche Situation letztlich unbeschadet, aber erst nach bangen Minuten. Der Grund: Die Straße war wie so oft an beiden Seiten zugeparkt mit den Autos von Menschen, die Erfrischung im Kalksee suchten.

Für die Bedürfnisse von Badegästen haben Wilhelm Diener und andere Anlieger Verständnis, nicht aber für manchen Auswuchs, den Temperaturen um die 35 Grad Celsius und das dringende Bedürfnis nach Abkühlung mit sich bringen. Eine Anwohnerin berichten von Autofahrern, die übel schimpfend vor ihrer Tür standen, weil die Bewohner das Rasenstück vor ihrem Zaun mit Pollern vor dem Zerfahren zu schützen versuchen. Daran, dass jemand einmal schnell medizinische Hilfe benötigt, wenn wie so oft gerade wieder die Einfahrt zugeparkt ist, will sie gar nicht erst denken.

Wilhelm Diener, Gemeindevertreter in der Fraktion Unser Woltersdorf, macht auf ein weiteres Problem aufmerksam. Die unbefestigte Piste leide im Sommer erheblich unter den vielen parkenden Autos. Er weist auf die Rinne, am Fahrbandrand dafür angelegt, dass Regenwaser abfließen kann. Sie ist kaum noch zu erkennen, zerfahren von Autos.

Abhilfe könnte nach Ansicht der Anwohner ein Parkverbot in ihrer Straße schaffen, gepaart mit gebührenpflichtigen Parkplätzen in der nahen Richard-Wagner-Straße. Die könnte, schlägt Wilhelm Diener vor, in Kooperation mit dem Investor befestigt werden, der nebenan an der Rüdersdorfer Straße bauen will.

Im Rathaus sind die Sorgen im Musikerviertel bekannt. Er habe auch Verständnis dafür, sagt Ordnungsamtsmitarbeiter Ralph Utecht. Eine kurzfristige Lösung lasse sich aus seiner Sicht aber nicht schaffen. Nach dem fraglichen Notarzteinsatz im vergangenen Sommer hatte das Amt reagiert und am südlichen Ende der Sebastian-Bach-Straße, an deren engster Stelle, ein Parkverbot verhängt. Dort sei nicht nur für Rettungsautos, sondern auch für die Müllabfuhr manchmal so gut wie kein Durchkommen gewesen.

"Wenn wir Parkuhren aufstellen, parken die Leute dort natürlich trotzdem", sagt Utecht. "Das Problem bleibt." Gegen allzu wildes Parken werde die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder Kontrollen vornehmen, sagt Ralph Utecht – wohl wissend, dass diese Kontrollen immer nur sporadisch ausfallen können, weil das Ordnungsamt für ganz Woltersdorf zuständig ist.