Volkmar Ernst

Nassenheide (MOZ) Die Straße "Weg am Dorfe" ist fertig und soll nun auch den Status einer öffentlichen Straße erhalten. Sie liegt im Bebauungsgebiet "Hohenbrucher Chaussee Süd" und wurde durch den Erschließungsträger und Grundstückseigentümer Karl-Heinz Kreye als Bauherrn hergestellt. Die technische Abnahme erfolgte bereits im Oktober vergangenen Jahres. Danach wurde der Notarvertrag zur Übernahme der Straße in das Eigentum der Gemeinde Löwenberger Land geschlossen, wie es im Vorfeld der Erschließung des Baugebietes festgelegt worden war.

Eigentumsübergang

Erst danach kann, wie es jetzt die Gemeindevertreter beschlossen haben, die Straße als öffentlicher Weg gewidmet werden. Das ist nun der Fall: Der Weg am Dorfe erhält den Status einer Ortsstraße in Nassenheide und wird als solche in das Straßenregister aufgenommen. Die funktionale Einordnung erfolgt als Anliegerstraße, ein Beschränkung der Verkehrsart oder der Benutzerkreise wird nicht angeordnet. Wirksam wird die Widmungsverfügung mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde.