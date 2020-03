Manja Wilde und Kerstin Ewald

Fürstenwalde (MOZ) Handläufe und Türklinken in den Christophorus-Werkstätten der Samariteranstalten werden seit Mittwoch zweimal täglich desinfiziert. "Die Tische im Speisesaal müssen jetzt nach jedem Durchgang, in der Hauptwerkstatt sind das täglich vier, desinfiziert werden", sagt Frank Würdisch. Er ist der Leiter der Werkstätten, in denen in Fürstenwalde und Görsdorf insgesamt 405 Menschen mit Behinderungen arbeiten. Seit Mittwoch gilt die neue Betriebsanweisung zum Schutz vor dem Coronavirus. Auch auf Händeschütteln wird verzichtet. "Gerade für Menschen mit geistiger Behinderung ist es schwierig, über Jahrzehnte gelernte Verhaltensmuster zu durchbrechen", weiß Würdisch.

Patienten schützen

Das Helios-Klinikum in Bad Saarow hat ebenfalls am Mittwoch reagiert. "Wir sagen bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen ab", heißt es in einer Mitteilung. Man folge der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), Großveranstaltungen intensiv zu bewerten. An denen im Klinikum nähmen meist Ältere und Menschen mit Grunderkrankungen teil; man wolle daher kein unnötiges Risiko eingehen. So wird die Vorlesung zu Knochenbrüchen, die am 18. März stattfinden sollte, verschoben. Zudem würden Patienten bereits beim Verdacht auf eine Corona-Infektion in einen isolierten Bereich des Klinikums gebracht, sagt Sprecherin Anja Paar. Personal und Angehörige müssten vor dem Kontakt Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel und Handschuhe anlegen.

Kein erwiesener Corona-Fall

In der Fürstenwalder Stadtverwaltung gibt es keine Einschränkungen. "Wir verweisen auf die Hotline des Landkreises und achten darauf, dass nicht nur die Desinfektionsmittelspender in den Toiletten, sondern auch in den Kindereinrichtungen ordentlich nachgefüllt werden", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling.

Ähnlich sieht es in der Kreisverwaltung aus. Im Gesundheitsamt allerdings musste Amtsleiter Ricardo Saldana-Handreck die Abläufe ändern. Acht Mitarbeiter, Ärzte und Gesundheitsaufseher, betreuen die eingerichtete Corona-Hotline, an der Anrufer beraten und beruhigt werden. Laut Saldana-Handreck gibt es bislang keinen nachgewiesenen Corona-Fall im Landkreis. Man habe vier Verdachtsfälle gehabt. Das bedeutet, dass die Personen Symptome aufwiesen und zuvor in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem nachweislich Infizierten hatten. Die Betroffenen hätten sich allesamt freiwillig in eine private Quarantäne begeben und bis zum Vorliegen der Testergebnisse im regelmäßigen Kontakt zu seinen Mitarbeitern gestanden. Der Amtsleiter macht auch klar, dass sein Amt Betroffenen im Notfall Hilfestellung bis hin zum notwendigen Einkauf gebe oder vermittle.

Die Sparkasse Oder-Spree hat ihre rund 400 Mitarbeiter sensibilisiert und Umgangsregeln, die während der Grippezeit gelten, aufgefrischt, sagt Vorstandsvorsitzender Veit Kalinke. In den Sozialräumen stehen Desinfektionsmittel bereit. "Der Notfall- und Pandemieplan steht", so Kalinke.

Der Baukonzern Bonava akzeptiert, wenn Mitarbeiter von Dienstreisen Abstand nehmen und stattdessen, wenn möglich, Online-Meetings abhalten, teilt Sabine Helterhoff, Vorsitzende der Geschäftsführung der Bonava Deutschland GmbH mit. Zudem würden Kontaktflächen wie Türklinken, Treppengeländer oder Fahrstuhlknöpfe öfter gereinigt.

Der Fürstenwalder Stahlbauer Reuther STC stellt es seinen Vertriebsmitarbeitern frei, ob sie in Gebiete fahren, in denen es zur Häufung von Corona-Infektionen kam. Da diese Gebiete in Deutschland liegen, sei das Risiko überschaubar, teilt Sprecher Christian Klingelstein mit. "Einige Messen und Veranstaltungen, zu denen wir reisen wollten, wurden abgesagt", ergänzt er. Gäste, die sich für eine Betriebsbesichtigung in Fürstenwalde angesagt hatten, hätten diese verschoben.

Gymnasiasten reisen nach Rom

Im Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner will man einen rationalen Umgang mit dem Coronavirus pflegen. Dort, wie auch in der nahe gelegenen Löcknitz-Grundschule, werden die Schüler auf verschiedenen Wegen über Hygieneregeln informiert. "Unsere Aufgabe ist es auch, etwas zu beruhigen", sagt Gymnasiallehrer Mario Sejnowsky.

Er will am Donnerstag mit Schülern der elften und zwölften Jahrgangsstufe für fünf Tage nach Rom fliegen. In Absprache mit Eltern und Schulleitung wurde entschieden, die Reise anzutreten. "Mit der Entscheidung orientieren wir uns an den Empfehlungen des Brandenburgischen Bildungsministeriums", so Sejnowsky. Und dort heißt es: "Solange das Auswärtige Amt keine Reisewarnungen ausspricht, besteht kein Anlass, für betroffene Regionen, ein Verbot von Schulfahrten auszusprechen."