René Wernitz

Rathenow (MOZ) Dr. Stefan Lenz ist Chefarzt in der Abteilung Chirurgie und Viszeralchirurgie der Havelland-Kliniken. Er ist Experte für Bauch und darin liegende Eingeweide. Die Volkshochschule am Standort Rathenow erwartet den Mediziner am Mittwoch, 11. März, zu einem Vortrag. Sein Thema: "Sauer ist nicht immer lustig - Wenn Galle oder Magen rebellieren". Beginn ist um 18.00 Uhr.