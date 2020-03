BRAWO

Brandenburg an der Havel Sein Blick berührt die Tierpflegerherzen und sein Ausstrahlung fesselt jeden Besucher: der absolut geerdete Mischling Luis wurde etwa 2010 geboren und gelangte als Abgabetier schweren Herzens ins Tierheim. Die Wurzeln des anfangs eher reservierten (rassetypisch) und sozialverträglichen Rüden liegen in der Türkei, wobei er im Alter von einem halben Jahr nach Deutschland gelangte und hier auf einem 4-Seiten-Hof mit festem Familienanschluss lebte. Während Luis gegenüber fremden Personen anfangs am liebsten eher nur beobachtet, zeigt er seinen vertrauten Menschen ganz gern auch mal seine gewitzte, freche und auch schmusebedürftige Seite. Der elegante Hundetyp beherrscht körpersprachlich alle Buchstaben des Alphabetes und es bereitet viel Freude, den symphatischen und sanften Hund bei der Kommunikation mit Artgenossen zu beobachten und sich von seinen Entscheidungen und Ideen überraschen zu lassen. Ein echtes Lerngeschenk! Als sehr wachsamer Begleiter kriegt er jede Veränderung mit und wird seiner Rolle als Wächter gerecht. Das Spazierengehen genießt Louis sehr, zeigt sich ab und an auch recht bewegungsfreudig.

Wünschenswert ist für diesen besonderen Hund ein Leben, wie er es vor seinem Tierheimaufenthalt hatte. Luis ist kastriert, geimpft und gechipt.

