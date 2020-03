Roland Hanke

Beeskow/Fürstenwalde (MOZ) Die Fußball-Fans in der Region haben am Sonnabend wieder die Qual der Wahl. So gibt es auf der Landesebene gleich zwei Derbys, die es in sich haben sollten. Dazu kommen noch Heimspiele von zwei weiteren Mannschaften. All diese Spiele beginnen um 15 Uhr.

In der Landesliga Süd kann es der FSV Union Fürstenwalde II kaum erwarten, endlich erstmals in der Rückrunde um Punkte zu kämpfen. Nachdem die ersten zwei Heimspiele wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt werden mussten, soll es diesmal nun klappen. "Es sieht gut aus. Wir werden auf einem der Nebenplätze im Friesenstadion antreten", sagt Spieler-Trainer Christian Mlynarczyk.

Und seine Mannschaft dürfte dabei sicher gleich gefordert werden, denn es kommt der FV Erkner zum Derby. Für Letzteren ist es bereits das dritte Duell in Folge gegen ein Team aus der Nachbarschaft. Nach dem Auswärts-1:2 bei Spitzenreiter Frankonia Wernsdorf und dem 3:3 gegen Germania Schöneiche würde eine ergebnis-technische Steigerung einen Dreier bedeuten.

"Das wäre natürlich schön", sagt FVE-Coach Ronald Mersetzky, dessen Mannschaft das Hinspiel mit 5:0 gewonnen hatte. "Allerdings wird das kein Selbstläufer. Für uns könnte es ein Vorteil sein, dass die Fürstenwalder noch keine Spielpraxis in der Rückrunde haben", sagt der Trainer, der erneut auf vier Stammkräfte verzichten muss.

Die fehlende Spielpraxis macht seinem Fürstenwalder Gegenüber eher wenige Kopfzerbrechen. "Wir haben konzentriert trainieren können, in dieser Woche sogar auf dem Rasen im Jugendstadion. Die Jungs sind alle heiß auf das Derby und wollen die Hinspiel-Niederlage unbedingt wettmachen", erklärt Mlynarczyk, der aus einem vollen Kader schöpfen kann.

Ein Heimspiel hat auch Liga-Kontrahent Germania Schöneiche. Die Mannschaft der Trainer René Kanow und Ronny Huppert empfängt den Vorletzten BSV Guben Nord, gegen den sie im Hinspiel 2:0 gewann. Die Randberliner wollen nach dem Auswärtspunkt im Derby gegen Erkner vor Wochenfrist nachlegen. Letzteres hat auch der FV Blau-Weiß Briesen im Sinn, der mit einem 3:1 gegen Phönix Wildau in die Rückrunde gestartet war. Die Mannschaft von Trainer Marcel Niespodziany gastiert nun beim Tabellendritten SG Großziethen, gegen den es im Hinspiel ein 0:1 gab.

Preußen wollen Heimsieg

Derby-Zeit heißt es auch in der Landesklasse Ost, wenn der Vorletzte Preußen Beeskow den SV Woltersdorf (12.) im Sport- und Freizeitzentrum empfängt. Ein Ergebnis wie das 5:4 im Hinspiel würde den Preußen-Trainern Björn Becker und Frank Wilde gefallen. "Aber bitte weniger als vier Kopfball-Gegentore", sagt Becker. "Wir wollen zu Hause da weitermachen, wo wir mit dem 2:0 gegen Luckenwaldes Zweite aufgehört haben." Fehlen werden bei den Gastgebern auf jeden Fall Eric Melchert und Raphael Schneider, für die die Saison nach Kreuzbandrissen zu Ende ist.

Auch SVW-Trainer Chris Berg hat wieder etliche Ausfälle zu verkraften. "Doch unser Kader ist groß genug, dass wir das kompensieren können", sagt er und ist optimistisch, etwas Zählbares aus der Kreisstadt mitzunehmen. "Wir wollen von Beginn an volle Attacke gehen." Letzteres dürfte auch für Schlusslicht Preußen Bad Saarow angesagt sein. Das Team von Klaus Schulze spielt daheim gegen Rot-Weiß Luckau.

Landesliga Süd

1. Frankonia Wernsdorf .15 0 2.53:17.45

2. FSV Brieske/Senftenberg .13 0 3.42:22.39

3. SG Großziethen .11 1 5.27:21.34

4. VfB Hohenleipisch . 9 4 4.35:21.31

5. Wacker Ströbitz . 9 3 4.41:20.30

6. FV Erkner . 7 4 6.39:27.25

7. FSV Union Fürstenwalde II . 7 3 5.28:21.24

8. Phönix Wildau . 6 6 5.25:25.24

9. Preußen Blank./Mahlow . 6 3 8.40:33.21

10. Germania Schöneiche . 5 3 9.24:32.18

11. Blau-Weiß Briesen . 5 2 9.27:27.17

12. 1. FC Guben . 4 5 8.17:43.17

13. TSV Schlieben . 4 3 10.24:42.15

14. VfB Trebbin . 4 3 9.25:50.15

15. BSV Guben Nord . 3 4 10.14:34.13

16. Dynamo Eisenhüttenstadt . 2 2 13.15:41. 8

Landesklasse Ost

1. Grün-Weiß Rehfelde .11 3 2.31:12.36

2. MSV Zossen .10 5 2.34:22.35

3. FSV Luckenwalde II . 9 5 3.40:23.32

4. SG Müncheberg .10 2 5.37:23.32

5. MTV Wünsdorf . 8 2 7.35:28.26

6. SG Niederlehme . 8 2 6.25:21.26

7. Eintracht Peitz . 7 5 5.24:22.26

8. Grün-Weiß Bestensee . 7 3 7.46:41.24

9. Viktoria Jüterbog . 7 3 7.28:33.24

10. SG Bruchmühle . 6 3 8.19:21.21

11. Blau-Weiss Markendorf . 6 3 7.23:29.21

12. SV Woltersdorf . 5 4 7.29:35.19

13. Rot-Weiß Luckau . 5 3 9.35:46.18

14. Müllroser SV . 5 2 10.33:37.17

15. Preußen Beeskow . 4 0 13.21:55.12

16. Preußen Bad Saarow . 2 3 12.23:35. 9