Steffen Kretschmer

Bernau (MOZ) Wo wird der FSV Bernau in vier Wochen in der Tabelle der Fußball-Brandenburgliga zu finden sein? "Auf jeden Fall weiter oben", ist sich Kapitän Damir Coric absolut sicher. Bis Ostern stehen beim FSV die Partien beim SV Falkensee-Finkenkrug (Heute, 19.30 Uhr), gegen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, das Derby bei der TSG Einheit Bernau sowie die Spiele gegen den FC Eisenhüttenstadt und beim Oranienburger FC Eintracht auf dem Programm. Für diese Begegnungen gilt: "Wenn wir auf die Tabelle schauen, spüren wir natürlich schon den Druck. Wir müssen jetzt so langsam punkten", so Coric.

Durststrecke beendet

Der Kapitän selbst hatte vor einer Woche mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen den SV Altlüdersdorf dafür gesorgt, dass weitere Zähler auf dem Konto der Bernauer landeten. Mal wieder. Denn der letzte Erfolg datierte zuvor vom 5. Oktober gegen den OFC (3:1). Eine lange Zeit. Kein Wunder, dass die FSV-Spieler den erarbeiteten Triumph gegen den SVA in vollen Zügen genossen. Für Damir Coric war "mit dem Abpfiff zu sehen, was in diesem Moment für eine Last von uns abgefallen ist".

0:1 beim MSV Neuruppin, 1:0 gegen den SV Altlüdersdorf – in diesen beiden Rückrunden-Partien hat Bernau ordentliche Leistungen auf den Platz gebracht. Leistungen, die Auftrieb geben können, für Damir Coric sogar "müssen. Wir haben meiner Meinung nach beim MSV unverdient verloren. Da war mindestens ein Unentschieden drin. Gegen den SVA haben wir verdient gewonnen. Das sind zwei Mannschaften, die oben stehen. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen sie mithalten können. Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir zuvor einen Dreier geholt hatten. Wenn uns das nicht einen Schub gibt, was denn sonst? Gegen Falkensee müssen wir aber unbedingt nachlegen."

Das sieht auch Trainer Matthias Schönknecht so, der registriert hat, "dass alle Jungs seit Wochen voll mitziehen. Das merke ich bei jedem meiner Spieler. Es zählen momentan keine persönlichen Eitelkeiten. Mögliche Rückschläge planen wir im Kopf mit ein, aber wir werden es jedem Gegner richtig schwer machen".

Der Einsatz passt

Vom Willen her habe es so gut wie immer funktioniert. Ein Punkt, der nun auch im heutigen Freitagabendspiel beim Brandenburgliga-Schlusslicht aus Falkensee stimmen muss. "Es ist wichtig, dass, wie gegen Altlüdersdorf, auch diesmal jeder für den anderen da ist. Wir können natürlich noch viel besser Fußball spielen. Das ist jetzt aber nicht gefragt. Es zählen die Punkte", sagt ein entschlossener FSV Kapitän Damir Coric.