Ilona Hummel

Sandersdorf Aus der Halle auf den Rasen – so lautet das Motto der Fußball-Mädchen des Storkower SC. Die C-Juniorinnen des Vereins starten am Sonntag, 10.30 Uhr, beim Tabellendritten Brandenburger SC Süd in die Rückrunde der Landesliga.

Dabei können die Mädchen mit Rückenwind an den Start gehen, denn sie haben viele Eindrücke und Erfahrungen bei der Futsal-Hallenmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) sammeln können. In der Ballsporthalle Sandersdorf trafen sie auf die fünf anderen Landesmeister: 1. FC Union Berlin, 1. FC Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern), 1. FFC Fortuna Dresden (Sachsen), Magdeburger FFC (Sachsen-Anhalt) und FF USV Jena (Thüringen).

Die SSC-Mädchen hatten gleich das erste Spiel gegen den 1. FC Neubrandenburg. "Es war ein sehr schnelles Spiel. Zwöf Minuten können ganz schön lang werden", sagt Trainerin Ilona Hummel, die sich mit ihrem Team riesig über das 0:0 freute. "Danach schauten wir uns die nächsten Gegner an. Das war der Wahnsinn, man wurde schwindelig gespielt."

Die Storkower Mädels zeigten zwar keine Angst, hatten aber Respekt. "Es war ein Erkebnis, bei solch einem Turnier dabei zu sein", erklärt die Trainerin. In den anderen Spielen konnte ihr Team keinen Punkt mehr holen. "Der sechste Platz ist nicht tragisch, denn wir haben sehr viel mitgenommen", sagt Ilona Hummel. "Gegen die Besten aus den Sportschulen zu spielen, ist schon schwer. Es war für uns aber eine Erfahrung. Wir können mit Niederlagen umgehen. Wir sind mit viel Stolz nach Hause zurückgekehrt."