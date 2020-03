Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Fehler beim Einfahren in den Fließverkehr, Benutzung der falschen Straßenseite, Fahren unter Alkoholeinfluss: In 51 Prozent der knapp 600 Verkehrsunfälle mit Radfahrer-Beteiligung waren die Radfahrer selbst schuld. Und das in fast allen Fällen innerhalb einer Ortschaft. Die Polizeidirektion Nord will sich deshalb in diesem Jahr "vermehrt um Radfahrer kümmern", sagte deren Leiter Frank Storch auf der Präsentation der Verkehrsunfallbilanz für 2019 am Donnerstag in Neuruppin.

Gerade das Fahren auf der falschen Straßenseite werde zwar als Kavaliersdelikt betrachtet, kann aber schlimme Folgen haben. Im vergangenen Jahr gab es im Direktionsbereich (Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz) 482 verletzte Radfahrer, 2015 waren es noch 381. Das liege auch an der immer größeren Popularität der Zweiräder. Storch sieht aber auch Mängel an der Beleuchtung als Ursache.

"Oft werden Fahrräder als Sportartikel verkauft ohne richtige Beleuchtung oder Reflektoren." Im Straßenverkehr seien das "Geisterfahrer, die erst im letzten Augenblick wahrnehmbar sind". Neben wiederkehrenden Veranstaltungen zur Verkehrserziehung soll es deshalb in diesem Jahr weitere Aktionen geben. Unter anderem wollen sich die Beamten am "Bikerday" im Fahrsicherheitszentrum Lehnitz beteiligen. Doch Fahrradfahrer sind laut Statistik eben nur zur Hälfte an mit ihnen beteiligten Unfällen schuld. 49 Prozent der Unfälle gehen auf die Kappe der Auto- und Lkw-Fahrer. "Hier wird oft der seitliche Abstand nicht eingehalten", so Storch. Auch beim Abbiegen übersehen viele Autofahrer oft die sich von hinten oder seitlich nähernden Radfahrer.

Festhalten will die Direktion Nord zudem an der Radfahrprüfung für Kinder. Auch wenn der ADFC signalisierte, dass eine gegenteilige Wirkung durch die "vermeintliche Sicherheit", die so eine Prüfung vermittelt, eintreten könnte. "Das Training ist wichtig", konstatierte Frank Storch. Er appelliert aber auch an die Eltern, mit ihren Kindern ruhig über den Schulweg hinaus zu üben. "Polizei und Schule können nicht alles leisten."

Eine positive Bilanz kann in Bezug auf Autobahneinsätze gezogen werden – trotz eines Anstiegs der Unfälle um fast 20 Prozent. Insgesamt gab es 2019 auf der A 10 und A 24 genau 1 862 Unfälle. Doch die Zahl der Unfälle mit Verletzten sank von 158 auf 137. Dabei wurden mit 225 sieben Menschen weniger verletzt als im Vorjahr. Gab es 2018 noch vier Tote, starb im vorigen Jahr niemand. "Wir hatten einen guten Austausch mit der Havellandautobahn", so Frank Storch. Die Bedenken wegen der 65 Kilometer langen Großbaustelle hätten sich nicht bestätigt.

"Die Interventionszeit und die Professionalität schlägt unsere Erfahrungen mit dem Landesbetrieb." Dass es keine Toten und weniger Verletzte gab, schreibt er den niedrigen Geschwindigkeiten während der Bauphase zu. Abstandsmessungen und Videowagen hätten zudem Wirkung gezeigt. Hauptunfallursachen waren eine zu hohe Geschwindigkeit (269 Fälle) und der "klassische Spiegelklatscher" beim Überholen (378). Die Bauarbeiten gehen unter halbseitigen und Vollsperrungen weiter. "2020 werden wir den Verkehrsteilnehmern einiges zumuten müssen", sagte Thomas Stütze von der Havellandautobahn.