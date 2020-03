Matthias Henke

Gransee Für die einen können sie gar nicht weit weg genug stehen, andere ärgern sich, wenn der Weg zu ihnen so weit ist: Altglascontainer. An ihrem Standort scheiden sich regelmäßig die Geister. In der Einwohnerfragestunde des Granseer Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses kam das Thema wieder zur Sprache – dahingehend, dass der sachkundige Einwohner Thomas Bechert auf das Fehlen solcher Container im Bereich der Bahnhofsstraße hinwies.

Einige ältere Damen hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es an der Straße des Friedens, Bahnhofstraße, Mühlenstraße und Koliner Straße keine Container gebe. Altglas müsse bis zum Sportplatz geschafft werden, wo sich Container befinden. Dort, im Bereich der Garagen am Berliner Damm, sowie in der Nähe des früheren Plus-Marktes, befinden sich Sammelstellen sogar in relativer Nähe zueinander, ganz im Gegensatz zur Bahnhofsvorstadt. Die Verwaltung möge daher prüfen, ob auch ein Stellplatz in der Nähe der Straße des Friedens eingerichtet werden könne.

Nico Zehmke, Fachbereichsleiter Finanzen/Bauen/Liegenschaften in der Granseer Amtsverwaltung, wies darauf hin, dass sich bis zur Umgestaltung des Platzes der Jugend vor einigen Jahren auch in diesem Bereich Glascontainer befunden haben, welche im Zuge des Umbaus entfielen. "Ziel war es, die Container mehr im Bereich der Einkaufsmöglichkeiten zu platzieren, das ist uns beispielsweise bei Aldi aber nicht gelungen", sagte der Fachbereichsleiter. Glascontainer in einem Wohngebiet aufzustellen, sei nicht ganz unproblematisch, gab er zu bedenken. Einen Stellplatz habe es mal an der Berliner Straße gegeben. "Das war sehr konfliktbeladen", so Zehmke weiter. Gleichwohl habe die Amtsverwaltung das Thema im Blick und werde sich bemühen, eine für alle akzeptable Lösung zu präsentieren.

Stellplätze auch in Ortsteilen

Derzeit gibt es laut der Abfallwirtschafts-Union (AWU) Oberhavel in der Granseer Kernstadt acht Glascontainer-Stellplätze: an der Baustraße/ Ecke Hospitalstraße, am Berliner Damm, an der Hospitalstraße / Promenade, in Höhe Kraatzer Weg 7 (dort auch Papiercontainer), in Höhe Oranienburger Straße 62, an der Ruppiner Straße im Bereich der Zufahrt zum Netto-Markt, in Höhe Ruppiner Straße 46 sowie in Höhe Waldsiedlung 4.

Auch in den Ortsteilen Altlüdersdorf, Buberow, Dannenwalde, Kraatz, Meseberg, Neulögow und Seilershof gibt es Container. Die Stellplätze befinden sich an unterschiedlichen Positionen, teils in der Dorfmitte, teils am Rand.